https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/trumpin-yardimcisi-jd-vance-abd-irana-el-uzatmaya-hazir-1104925362.html

Trump'ın yardımcısı J.D. Vance: ABD, İran'a el uzatmaya hazır

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın iyi niyetli müzakere sürecine girmesi halinde Washington'un "el uzatmaya hazır" olduğunu açıkladı. Trump'ın duyurduğu... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

j.d. vance

i̇ran

abd

lübnan

haberler

abd

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861204_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_71b9c49527f620d93466040682f5aa5c.jpg

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD’nin İran ile diplomatik çözüm için kapıyı açık tuttuğunu duyurdu. Gazetecilere konuşan Vance, İran’ın müzakerelere “iyi niyetle” yaklaşması halinde Washington’un karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.İslamabad’da kritik temas bekleniyorAçıklama, ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde geldi. Sürecin, taraflar arasında gerilimi düşürmeye yönelik yeni bir diplomatik kanal açabileceği değerlendiriliyor.İran tarafı, ABD’nin kendi sunduğu 10 maddelik öneriyi kabul ettiğini ve görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.Trump ateşkesi duyurdu, tartışma büyüdüABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada taraflar arasında iki haftalık ateşkes sağlandığını ilan etti. Ancak bu açıklama sahadaki gelişmelerle çelişen yeni tartışmaları beraberinde getirdi.Ateşkes krizi: Lübnan anlaşmazlığıİran, ateşkesin İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle ihlal edildiğini öne sürdü. Sürece arabuluculuk yapan Pakistan da bu değerlendirmeye destek verdi.Buna karşın Washington cephesi farklı bir pozisyon aldı. ABD Başkanı Trump, Lübnan’ın ateşkes anlaşmasına dahil olmadığını savunarak İran’ın iddialarını reddetti.Diplomasi mi yeni kriz mi?Uzmanlara göre taraflar arasında:öne çıkıyor.Buna rağmen, İslamabad görüşmeleri, ABD-İran hattında uzun süredir görülmeyen bir diplomatik açılım ihtimali olarak değerlendiriliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

