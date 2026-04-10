Trump'ın yardımcısı J.D. Vance: ABD, İran'a el uzatmaya hazır
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın iyi niyetli müzakere sürecine girmesi halinde Washington'un "el uzatmaya hazır" olduğunu açıkladı. Trump'ın duyurduğu... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T15:52+0300
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran’ın iyi niyetli müzakere sürecine girmesi halinde Washington’un “el uzatmaya hazır” olduğunu açıkladı. Trump’ın duyurduğu ateşkes sonrası tarafların İslamabad’da görüşmesi beklenirken, İran ateşkesin ihlal edildiğini savundu, ABD ise Lübnan’ın anlaşmaya dahil olmadığını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD’nin İran ile diplomatik çözüm için kapıyı açık tuttuğunu duyurdu. Gazetecilere konuşan Vance, İran’ın müzakerelere “iyi niyetle” yaklaşması halinde Washington’un karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
“Başkanın da ifade ettiği gibi, İranlılar iyi niyetle müzakere etmeye istekliyse, biz de elbette el uzatmaya hazırız.”
İslamabad’da kritik temas bekleniyor
Açıklama, ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeler
öncesinde geldi. Sürecin, taraflar arasında gerilimi düşürmeye yönelik yeni bir diplomatik kanal açabileceği değerlendiriliyor.
İran tarafı, ABD’nin kendi sunduğu 10 maddelik öneriyi kabul ettiğini
ve görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.
Trump ateşkesi duyurdu, tartışma büyüdü
ABD Başkanı Donald Trump
, Çarşamba
gecesi yaptığı açıklamada taraflar arasında iki haftalık ateşkes
sağlandığını ilan etti. Ancak bu açıklama sahadaki gelişmelerle çelişen yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Ateşkes krizi: Lübnan anlaşmazlığı
İran, ateşkesin İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle ihlal edildiğini
öne sürdü. Sürece arabuluculuk yapan Pakistan
da bu değerlendirmeye destek verdi.
Buna karşın Washington
cephesi farklı bir pozisyon aldı. ABD Başkanı Trump, Lübnan’ın ateşkes anlaşmasına dahil olmadığını
savunarak İran’ın iddialarını reddetti.
Diplomasi mi yeni kriz mi?
Uzmanlara göre taraflar arasında:
Ateşkesin kapsamına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları
Bölgesel çatışmaların süreci gölgelemesi
Diplomatik sürecin kırılgan yapısı
Buna rağmen, İslamabad görüşmeleri
, ABD-İran hattında uzun süredir görülmeyen bir diplomatik açılım ihtimali
olarak değerlendiriliyor.