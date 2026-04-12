Netanyahu, Lübnan'da konuştu: 'Savaş devam ediyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki tampon bölgeyi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada savaşın devam ettiğini söyledi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye

Lübnan sınırındaki tampon bölgeyi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklamalarda bulundu.Netanyahu, “Savaş Lübnan’daki güvenlik bölgesi de dahil olmak üzere devam ediyor. Gördüğümüz şey şu ki, bu güvenlik bölgesi sayesinde Lübnan’dan gelebilecek bir işgal tehdidini bertaraf ettik; tanksavar ateşi tehlikesini ortadan kaldırıyoruz ve ayrıca tanksavar füzeleriyle (roketlerle) de mücadele ediyoruz, ancak yapılacak daha çok iş var. Büyük bir iş başardık, muazzam kazanımlar elde ettik, daha yapılacak işler var ve biz bunu yapıyoruz'' dedi.Ziyarette Savunma Bakanı Israel Katz ve üst düzey İsrail ordusu komutanları da Netanyahu’ya eşlik etti.

