İran Cumhurbaşkanı’ndan Papa’ya destek, Trump’a kınama

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo'yu İran savaşının bitmesine yönelik açıklamaları nedeniyle eleştiren ABD Başkanı Trump'a... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T16:44+0300

Mesud Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:Ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik eleştirileri nedeniyle Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo’yu hedef aldı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Papa’yı doğrudan hedef alarak, “suçla mücadelede zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçladı.Aynı paylaşımda kendisini Hz. İsa’ya benzeten bir görsel paylaşması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.Washington ile Vatikan arasındaki gerilimin merkezinde, Papa Leo’nun ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına açık şekilde karşı çıkması bulunuyor.Papa, daha önce yaptığı açıklamalarda Trump’ın İran medeniyetini yok etme tehdidini “kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, ayrıca ABD’nin göçmen politikalarını da eleştirmişti.

