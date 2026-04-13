https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/iran-cumhurbaskanindan-papaya-destek-trumpa-kinama-1104982152.html
İran Cumhurbaşkanı’ndan Papa’ya destek, Trump’a kınama
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo’yu İran savaşının bitmesine yönelik açıklamaları nedeniyle eleştiren ABD Başkanı Trump’a... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T16:44+0300
dünya
mesud pezeşkiyan
i̇ran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092777976_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_f0a54107c77a10bb15903a11f3420073.jpg
Ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik eleştirileri nedeniyle Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo'yu hedef aldı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Papa'yı doğrudan hedef alarak, "suçla mücadelede zayıf" ve "dış politikada kötü" olmakla suçladı.Aynı paylaşımda kendisini Hz. İsa'ya benzeten bir görsel paylaşması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.Washington ile Vatikan arasındaki gerilimin merkezinde, Papa Leo'nun ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına açık şekilde karşı çıkması bulunuyor.Papa, daha önce yaptığı açıklamalarda Trump'ın İran medeniyetini yok etme tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş, ayrıca ABD'nin göçmen politikalarını da eleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/vatikan-abd-hattinda-kriz-papa-leonun-abd-ziyareti-rafa-kalkabilir-trump-doneminde-ulkesine-hic-1104895362.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092777976_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ff8f20fe4efcbed3422f9623a8d262b7.jpg
mesud pezeşkiyan, i̇ran, haberler
16:30 13.04.2026 (güncellendi: 16:44 13.04.2026)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo’yu İran savaşının bitmesine yönelik açıklamaları nedeniyle eleştiren ABD Başkanı Trump’a yanıt verdi, Papa’ya seslenerek “İran milleti adına size yönelik hakareti kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Mesud Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Saygıdeğer Sayın Papa 14. Leo, büyük İran milleti adına size yönelik hakareti kınıyorum ve İsa peygambere (a.s.), barış ve kardeşlik peygamberine yönelik saygısızlığın hiçbir özgür insan için kabul edilemez olduğunu ilan ediyorum. Allah'tan size yücelik diliyorum.
İran'ın büyük ulusu adına, Yüksek Ekselansınıza yönelik hakareti kınıyor ve barış ile kardeşlik peygamberi İsa'nın kutsallığının ihlalinin hiçbir özgür kişi tarafından kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum. Size Allah'ın şanını dilerim.
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik eleştirileri nedeniyle Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo’yu hedef aldı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Papa’yı doğrudan hedef alarak, “suçla mücadelede zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçladı.
Aynı paylaşımda kendisini Hz. İsa’ya benzeten bir görsel paylaşması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.
Washington ile Vatikan arasındaki gerilimin merkezinde, Papa Leo’nun ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına açık şekilde karşı çıkması bulunuyor.
Papa, daha önce yaptığı açıklamalarda Trump’ın İran medeniyetini yok etme tehdidini “kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, ayrıca ABD’nin göçmen politikalarını da eleştirmişti.