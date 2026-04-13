Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/iran-cumhurbaskanindan-papaya-destek-trumpa-kinama-1104982152.html
İran Cumhurbaşkanı’ndan Papa’ya destek, Trump’a kınama
İran Cumhurbaşkanı’ndan Papa’ya destek, Trump’a kınama
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo’yu İran savaşının bitmesine yönelik açıklamaları nedeniyle eleştiren ABD Başkanı Trump’a... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T16:30+0300
2026-04-13T16:44+0300
mesud pezeşkiyan
i̇ran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092777976_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_f0a54107c77a10bb15903a11f3420073.jpg
Ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik eleştirileri nedeniyle Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo'yu hedef aldı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Papa'yı doğrudan hedef alarak, "suçla mücadelede zayıf" ve "dış politikada kötü" olmakla suçladı.Aynı paylaşımda kendisini Hz. İsa'ya benzeten bir görsel paylaşması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.Washington ile Vatikan arasındaki gerilimin merkezinde, Papa Leo'nun ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına açık şekilde karşı çıkması bulunuyor.Papa, daha önce yaptığı açıklamalarda Trump'ın İran medeniyetini yok etme tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş, ayrıca ABD'nin göçmen politikalarını da eleştirmişti.
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092777976_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ff8f20fe4efcbed3422f9623a8d262b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
İran Cumhurbaşkanı’ndan Papa’ya destek, Trump’a kınama

16:30 13.04.2026 (güncellendi: 16:44 13.04.2026)
© Sputnik / Aleksandr Kryajevİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo’yu İran savaşının bitmesine yönelik açıklamaları nedeniyle eleştiren ABD Başkanı Trump’a yanıt verdi, Papa’ya seslenerek “İran milleti adına size yönelik hakareti kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Mesud Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Saygıdeğer Sayın Papa 14. Leo, büyük İran milleti adına size yönelik hakareti kınıyorum ve İsa peygambere (a.s.), barış ve kardeşlik peygamberine yönelik saygısızlığın hiçbir özgür insan için kabul edilemez olduğunu ilan ediyorum. Allah'tan size yücelik diliyorum.

İran'ın büyük ulusu adına, Yüksek Ekselansınıza yönelik hakareti kınıyor ve barış ile kardeşlik peygamberi İsa'nın kutsallığının ihlalinin hiçbir özgür kişi tarafından kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum. Size Allah'ın şanını dilerim.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik eleştirileri nedeniyle Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo’yu hedef aldı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Papa’yı doğrudan hedef alarak, “suçla mücadelede zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçladı.
Aynı paylaşımda kendisini Hz. İsa’ya benzeten bir görsel paylaşması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.
Washington ile Vatikan arasındaki gerilimin merkezinde, Papa Leo’nun ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına açık şekilde karşı çıkması bulunuyor.
Papa, daha önce yaptığı açıklamalarda Trump’ın İran medeniyetini yok etme tehdidini “kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, ayrıca ABD’nin göçmen politikalarını da eleştirmişti.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
DÜNYA
Vatikan-ABD hattında kriz: Papa Leo’nun ABD ziyareti rafa kalkabilir, Trump döneminde ülkesine hiç gitmeyebilir
9 Nisan, 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала