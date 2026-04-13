Fransız çimento şirketi, terör örgütüne destekten suçlu bulundu
Fransa'da mahkeme, çimento devi Lafarge'ın eski CEO'su Bruno Lafont'u, Suriye'deki iç savaş döneminde terörist gruplara ödeme yaparak faaliyetlerini sürdürdüğü... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/fransiz-cimento-devi-lafarge-ve-4-eski-yoneticisi-teror-orgutunu-finanse-etme-sucundan-yargilanacak-1089333380.html
Fransa’da mahkeme, çimento devi Lafarge’ın eski CEO’su Bruno Lafont’u, Suriye’deki iç savaş döneminde terörist gruplara ödeme yaparak faaliyetlerini sürdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Paris mahkemesi, Lafarge’ın Suriye’deki iştiraki aracılığıyla 2013-2014 yıllarında terörist gruplara ve aracı kişilere yaklaşık 5.6 milyon euro ödediğini tespit etti.
Mahkeme başkanı Isabelle Prevost-Desprez, bu finansman yönteminin özellikle DEAŞ ve El Kaide başta olmak üzere terör örgütlerinin güç kazanmasına katkı sağladığını ve bu sayede hem bölgede hem de Avrupa’da planlanan saldırıların finansmanına imkan tanıdığını ifade etti. Hakim ayrıca şirketin DEAŞ'la 'gerçek bir ticari ortaklık' kurduğunu vurguladı.
Lafarge’ın eski CEO’su Bruno Lafont 6 yıl hapis cezasına, eski genel müdür yardımcısı Christian Herrault ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şirkete ayrıca 1 milyon 125 bin euro para cezası verildi.
Toplamda 8 sanık, 'terör örgütlerini finanse etmekten' suçlu bulundu ve 18 ay ila 7 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı. Suriyeli aracı Firas Tlass ise gıyabında 7 yıl hapse mahkum edildi.