https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/fransiz-cimento-devi-lafarge-ve-4-eski-yoneticisi-teror-orgutunu-finanse-etme-sucundan-yargilanacak-1089333380.html

Fransız çimento devi Lafarge ve 4 eski yöneticisi, 'terör örgütünü finanse etme' suçundan yargılanacak

Fransız çimento devi Lafarge ve 4 eski yöneticisi, 'terör örgütünü finanse etme' suçundan yargılanacak

Sputnik Türkiye

Fransız çimento devi Lafarge ve şirketin 4 eski yöneticisi, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında terör örgütünü finanse ettikleri gerekçesiyle yargılanacakları... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T12:02+0300

2024-10-17T12:02+0300

2024-10-17T12:02+0300

dünya

lafarge

lafargeholcim

suriye

fransa

çimento fabrikası

soruşturma

yargılama

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Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden biri olan Fransız firma Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetleri kapsamında yapılan soruşturmaya ilişkin ortak açıklamada, şirketin dört eski yöneticisinin terör örgütünü finanse ettiği gerekçesiyle yargılanacağını duyurdu.Yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) tarafından yapılan açıklamada, Lafarge grubunun ve şirketin 4 eski yöneticisinin, 'terör örgütünü finanse ettikleri ve terör örgütleri IŞİD ve El- Nusra ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla' yargılanmasına karar verdiği bildirildi.Fransız firma ve yargılanmasına karar verilen dört eski yöneticinin Paris Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı duyuruldu. Ayrıca şirketin güvenlikten sorumlu iki eski çalışanı ve bir Suriyeli iş adamı, aynı dava kapsamında 'terör örgütünü finanse etme' gerekçesiyle yargılanacağı açıklandı.Soruşturma sekiz yılı aşkın süredir devam ediyorSuriye'nin kuzeyinde 2010 yılında inşası tamamlanan çimento fabrikası Lafarge'nin Mart 2011'de ülkede başlayan iç karışıklıklar arasında faaliyet göstermesi ilgi çekmişti.IŞİD'in bölgeyi ele geçirmesine rağmen faaliyetlerine devam etmek isteyen Lafarge'ın, terör örgütüne haraç ödeyerek örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa edilmişti.Fabrikanın onlarca eski çalışanı, yabancı hak gruplarının yardımıyla 2017 yılında şirkete karşı dava açmıştı.Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.Haziran 2018'de şirkete yöneltilen 'insanlığa karşı suçlara ortak olmak' suçlaması Kasım 2019'da düşürülmüştü.Ancak Sherpa ile ECCHR, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtaya başvurmuş, bunun üzerine Fransa Yargıtayı 7 Eylül 2021'de şirketin Suriye'de IŞİD'lilere finansmanı nedeniyle 'insanlığa karşı suça ortak olma' suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, IŞİD'i Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini belirten belgeleri yayımlamıştı. Belgeler, Lafarge'ın Fransa'yı IŞİD ile ilişkisi konusunda sürekli olarak bilgilendirdiği, Fransa'nın ise 'Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlık suçu işlediği' konusunda uyarmadığı ortaya çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/erdoganin-kuzey-suriyedeki-butun-barinaklarini-gomduk-dedigi-lafargein-gecmisinde-ne-var-1081237036.html

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lafarge, lafargeholcim, suriye, fransa, çimento fabrikası, soruşturma, yargılama