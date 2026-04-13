Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/filipinler-ulasim-sektoru-grev-karari-aldi-yukselen-yakit-fiyatlarina-karsi-onlemleri-yetersiz-1104974572.html
Filipinler ulaşım sektörü grev kararı aldı: Yükselen yakıt fiyatlarına karşı önlemleri yetersiz buluyorlar
Filipinler ulaşım sektörü grev kararı aldı: Yükselen yakıt fiyatlarına karşı önlemleri yetersiz buluyorlar
Sputnik Türkiye
Filipinler hükümeti, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yakıt fiyatlarındaki artışa yönelik tedbirleri yetersiz bulan ulaşım sektörü çalışanlarının ve sivil... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
filipinler
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104604693_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b37e7875dab1c4c51b0a24ceee80b7e.jpg
filipinler
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104604693_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99d27ca321285792c07346532cef84c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:47 13.04.2026
© AA / Daniel Ceng — Filipinler'de benzin istasyonları
Filipinler'de benzin istasyonları — 13.04.2026
© AA / Daniel Ceng
Abone ol
Filipinler hükümeti, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yakıt fiyatlarındaki artışa yönelik tedbirleri yetersiz bulan ulaşım sektörü çalışanlarının ve sivil grupların planladığı grevin vakitsiz olarak niteledi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yakıt fiyatlarında yol açtığı artışa yönelik tedbirleri yetersiz bulan Filipinli ulaşım sektörü çalışanları, ülke genelinde greve hazırlanıyor.
Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı ve Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu Claire Castro, ulaşım sektörü çalışanları ve sivil grupların 15-17 Nisan'da planladığı greve ilişkin açıklama yaptı.
Castro, hükümetin ulaşım sektörü için yakıt desteği ve nakit yardımı gibi adımlar attığını ancak Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, mecliste gerekli yasa kabul edilmeden istendiği gibi katma değer vergisini kaldırma yetkisinin bulunmadığını belirtti.
Ulaşım sektörünün yapmayı planladığı grevi vakitsiz olarak niteleyen Castro, hükümetin bu konuyu sektör temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.
Filipinler basınına göre, planlanan greve yaklaşık 80 bin kişinin katılması bekleniyor.
Filipinler'de ulaşım sektörü çalışanları ve bazı firmalar, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı fiyat artışlarıyla mücadelede hükümetin yakıtlardan alınan vergileri kaldırmasını talep ediyor.
Manila hükümeti ise yakıt sübvansiyonu, ulaşım desteği ve nakit yardımı gibi destek programlarıyla bu krize karşı tedbirler uyguluyor.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi hasat biçerdöver - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
DÜNYA
Rusya'dan 'Ortadoğu' uyarısı: Son yılların en ciddi küresel gıda enflasyonu görülebilir
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала