https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/rusya-kafilesinde-sadece-6-sporcu-bulunmasina-ragmen-paralimpik-madalya-siralamasinda-ucuncu-oldu-1104272491.html

Rusya, kafilesinde sadece 6 sporcu bulunmasına rağmen Paralimpik madalya sıralamasında üçüncü oldu

Sputnik Türkiye

Rusya, kafilesinde sadece 6 sporcu bulunmasına rağmen Kış Paralimpik Oyunları’nın madalya sıralamasında üçüncülüğe yerleşerek benzersiz bir rekora imza attı. 15.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

rusya

i̇talya

paralimpik oyunları

rekor

ukrayna

fransa

avusturya

kanada

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104272335_0:0:757:426_1920x0_80_0_0_19371feeea1f2b7cc86e2297a580968c.png

Rusya, kafilesinde sadece 6 sporcu bulunmasına rağmen İtalya’da düzenlenen Kış Paralimpik Oyunları’nın madalya sıralamasında üçüncülüğe yerleşerek benzersiz bir rekora imza attı.Rus Paralimpik sporcuları 8 altın, bir gümüş ve 3 bronz olmak üzere ülkelerine toplam 12 madalya kazandırdı.İtalya’daki yarışmalara sadece 6 Rus sporcu katıldı. Sonuçta Rusya, tam kadroyla katılan İtalya, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Fransa ve diğer ülkeleri geride bıraktı. Yarışmaları önde tamamlayan ülkeler ise 70 sporcu ile katılan Çin (birinci) ve 68 atlet ile temsil edilen Amerika Birleşik Devletleri (ikinci) oldu.Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, Rus mili sporcuları kutladı:Rus sporcular 2014'ten bu yana ilk kez yarışmalara ulusal bayrak ve ulusal marş eşliğinde katıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

