Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in saldırılarını kınayarak Filistinli mahkumlar hakkında alınan idam kararına tepki gösterdi. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T21:05+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı Kadın Kolu 9. Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye’nin de parçası olduğu Orta Doğu coğrafyası son yıllarda gerçekten sancılı, sıkıntılı ve karanlık günler yaşıyor. Savaşların ve sıcak çatışmaların biri bitmeden maalesef diğeri başlıyor. Bunun da yükünü kadınlar ve masum çocuklar çekiyor. İsrail'in Gazze'de acımasızca katlettiği 72 binden fazla sivilin kahir ekseriyeti kadınlar ve çocuklar. Komşumuz Suriye'de 13 buçuk yıl boyunca devam eden iç savaşta en çok bedeli ödeyenler aynı şekilde kadınlar ve çocuklar oldu. Bir diğer komşumuz İran'ın maruz kaldığı saldırıların ilk kurbanları arasında yine kadınlar ve çocuklar bulunuyordu. Savaşın ilk günlerinde Minab’daki bir okula düzenlenen hava saldırısında 165'in üzerinde masum çocuk hayattan koparıldı'' dedi.İsrail'in saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a karşı sürdürdüğü bombardıman ve işgal politikası yine en çok kadınlar ve çocukları mağdur ediyordu. 2 Mart'tan bu yana İsrail'in sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sebebiyle 1.2 milyon Lübnanlı evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldı. Bin 500’den fazla Lübnanlı kardeşimiz aynı saldırılarda can verirken 4 bin 700 kişi yaralandı. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail, 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi, her türlü değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor'' şeklinde konuştu.Filistinli mahkumlara İdam kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı apartheid değil midir? Bunun adı hukuku, ırkçı faşizme alet etmek değil midir? Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikalarıyla İsrail Parlamentosu'nun zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibarıyla bir fark var mıdır? Bu yapılanlar ayrımcılıktır, ırkçılıktır, 1994'te Güney Afrika'da yıkılan apartheid rejiminin daha beterini İsrail'de uygulamaya geçirmek demektir'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/cumhurbaskani-erdogan-bolgede-kriz-derinlesirken-turkiye-guvenli-liman-olmustur-1104914286.html
ortadoğu, i̇srail, lübnan, recep tayyip erdoğan, ak parti
