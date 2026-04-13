CENTCOM: ABD, İran limanlarına giriş çıkış yapan tüm gemilere 13 Nisan'da abluka uygulayacak
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00'da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan...
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanları dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm uluslara ait gemilere tarafsız bir şekilde uygulanacak.
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
CENTCOM: ABD, İran limanlarına giriş çıkış yapan tüm gemilere 13 Nisan'da abluka uygulayacak

00:11 13.04.2026 (güncellendi: 00:24 13.04.2026)
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurdu.
"CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndan İran dışındaki limanlara gidiş-dönüş yapan gemilerin seyrüsefer serbestisini engellemeyecek.
Abluka başlamadan önce ticari denizcilere resmi bir bildiri aracılığıyla ek bilgi sağlanacak.
Tüm denizcilerin Notice to Mariners yayınlarını takip etmeleri ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında faaliyet gösterirken köprüüstü 16. kanaldan ABD deniz kuvvetleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir."
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Savaşırsanız savaşırız, mantıkla yaklaşırsanız mantıkla karşılık veririz
