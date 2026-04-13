CENTCOM: ABD, İran limanlarına giriş çıkış yapan tüm gemilere 13 Nisan'da abluka uygulayacak
00:11 13.04.2026 (güncellendi: 00:24 13.04.2026)
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanları dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm uluslara ait gemilere tarafsız bir şekilde uygulanacak.
Yapılan açıklamada ayrıca ablukaya ait şu detaylar paylaşıldı:
"CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndan İran dışındaki limanlara gidiş-dönüş yapan gemilerin seyrüsefer serbestisini engellemeyecek.
Abluka başlamadan önce ticari denizcilere resmi bir bildiri aracılığıyla ek bilgi sağlanacak.
Tüm denizcilerin Notice to Mariners yayınlarını takip etmeleri ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında faaliyet gösterirken köprüüstü 16. kanaldan ABD deniz kuvvetleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir."