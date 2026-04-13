Burdur'daki diyaliz olayında bilirkişi raporu ortaya koydu: Hastalara antifrizli su verilmiş
Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı olayla ilgili bilirkişi raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
Burdur Devlet Hastanesi’nde diyaliz sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı olayla ilgili bilirkişi raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Hastaların vücuduna diyaliz sırasında kazan dairesinden gelen antifrizli suyun girdiği tespit edildi.
Burdur Devlet Hastanesi'nde 2 yıl önce diyalize girdikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen hastalardan birinin ölümü, 12'sinin yaralanmasıyla ilgili 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında, diyaliz sırasında hastaların vücuduna hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun karıştığı tespit edildi.
25 Mayıs 2024’te diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalarda seans sonrası bulantı, baş dönmesi, şuur bulanıklığı ve halsizlik şikayetleri ortaya çıktı.
Bazı hastaların durumunun ağırlaşması üzerine yapılan incelemelerde, olayda Mustafa Demir’in hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
4 sanık hakkında hapis i̇stemi
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında:
Elektrik teknikeri olmak üzere 4 sanık hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma”
suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası
talep edildi.
Antifrizli su sisteme nasıl karıştı?
Bilirkişi raporuna göre olay, bir dizi teknik hatanın birleşmesiyle meydana geldi.
Raporda, by-pass hattındaki vananın açık unutulması, sistemde antifrizli su bulunması ve hidrofor sistemindeki arızaya müdahale edilmemesi sonucu ters akış oluştuğu belirtildi.
Bu durumun, soğutma sisteminde kullanılan antifrizli suyun kullanım suyuna karışmasına yol açtığı ifade edildi.
İddianamede, olay sonrası hayatını kaybeden bazı kişilerle ilgili yapılan incelemelerde illiyet bağı bulunmadığı vurgulandı.
Adli Tıp raporlarına göre bazı ölümlerin farklı hastalıklar nedeniyle gerçekleştiği, ayrıca yaralanan 16 kişinin kanında etilen glikol tespit edilmediği kaydedildi.