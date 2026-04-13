https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/antalya-aciklarindaki-depremin-ardindan-naci-gorurden-uyari-bu-fay-cok-daha-buyuk-deprem-uretebilir-1104970314.html

Antalya açıklarındaki depremin ardından Naci Görür'den uyarı: 'Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir'

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16,17 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T12:24+0300

türki̇ye

antalya

deprem

naci görür

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg

Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının merkez üssü Antalya’nın Demre ilçesi açıkları olarak belirlendi.Depremin, Demre’ye 55,47 kilometre uzaklıkta ve 16,17 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.Naci Görür: Bu fay çok daha büyük deprem üretebilirDepremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.Görür, depremin bulunduğu fay hattına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun."Şükrü Ersoy: Yıkıcı bir deprem değilNTV canlı yayınında iki depremi değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya Körfezi'nin açıklarında zaman zaman bu büyüklüklerde depremler olduğunu belirtip “Burası Afrika levhası ile Anadolu levhasının birleştiği kenet kısımlarında meydana gelen depremler. Buranın daha önce büyük deprem oluşturduğuna ilişkin elimizde kayıtlar yok. Zaman zaman kara içine doğru da depremler olabiliyor. İzliyoruz ama bu tür büyüklükteki depremlerden sonra enerji bitiyor ve ardından büyük depremler gelmeyebiliyor. Yıkıcı bir deprem değil. Antalya civarında böyle bir depremin hasar vermesi mümkün değil.” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

