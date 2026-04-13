İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 287 şüpheli yakalandı
Adana merkezli 8 ilde 'Bayğaralar' adlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın elebaşı olduğu örgüte yönelik operasyon yapıldı.Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerde 287 kişi yakalandı. Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca, 25 şarjör, 2 av tüfeği ve bin 128 fişek bulundu. Ayrıca 39 bin 733 uyuşturucu hap ve 72.5 gram esrar ele geçirildi.Operasyonda 45 bin euro ve 33 bin 735 TL nakit paraya da el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon TL değerindeki 2 iş yeri ve 5 araç da tedbir kapsamında muhafaza altına alındı.
21:05 13.04.2026
© Fotoğraf : İçişleri BakanlığıBayğaralar suç örgütü
Adana merkezli 8 ilde 'Bayğaralar' adlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Yunanistan’da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın elebaşı olduğu örgüte yönelik operasyon yapıldı.
Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerde 287 kişi yakalandı. Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca, 25 şarjör, 2 av tüfeği ve bin 128 fişek bulundu. Ayrıca 39 bin 733 uyuşturucu hap ve 72.5 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda 45 bin euro ve 33 bin 735 TL nakit paraya da el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon TL değerindeki 2 iş yeri ve 5 araç da tedbir kapsamında muhafaza altına alındı.
