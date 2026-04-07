İstanbul'da silahlı suç örgütü operasyonu: 46 şüpheliden 29'u tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüpheliden 29'u tutuklandı. 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve elebaşılığını Mustafa Aksu'nun yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 30'u tutuklama, 16'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, 29 şüphelinin tutuklanmasına, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da gerçekleşen operasyonlara dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, silahla kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

mustafa aksu, silivri, cumhuriyet başsavcılığı, ankara