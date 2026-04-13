Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Koğuşlarda ölümler yaşandığı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Koğuşlarda ölümler yaşandığı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu ve hükümlülere yönelik olumsuz koşullar bulunduğu iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.
2026-04-13T21:50+0300
2026-04-13T21:50+0300
2026-04-13T22:22+0300
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
türki̇ye
hapis
tutuklu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin aksatıldığı, ilaçlara erişilemediği ve ihmal sonucu ölümler yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 31 bin 475 kişinin bulunduğu kurumda sağlık hizmetlerinin titizlikle yürütüldüğü, iddiaya konu sanıkların revir ve hastane kayıtlarının eksiksiz olduğu, vefat eden hükümlülerin ise hastanede tedavi altındayken hayatını kaybettiği bildirildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmalarında ifadeleri alınan sanıklar U.Y, Y.U.Ş. ve N.C.C'nin beyanlarına dayanılarak şu iddiaların yer bulduğu aktarıldı:Açıklamada, Başsavcılığın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bugün itibarıyla 31 bin 475 tutuklu ve hükümlü kaldığı bilgisi verildi.Başsavcılığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, hapis, tutuklu
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, hapis, tutuklu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Koğuşlarda ölümler yaşandığı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
21:50 13.04.2026 (güncellendi: 22:22 13.04.2026)
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu ve hükümlülere yönelik olumsuz koşullar bulunduğu iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin aksatıldığı, ilaçlara erişilemediği ve ihmal sonucu ölümler yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
31 bin 475 kişinin bulunduğu kurumda sağlık hizmetlerinin titizlikle yürütüldüğü, iddiaya konu sanıkların revir ve hastane kayıtlarının eksiksiz olduğu, vefat eden hükümlülerin ise hastanede tedavi altındayken hayatını kaybettiği bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmalarında ifadeleri alınan sanıklar U.Y, Y.U.Ş. ve N.C.C'nin beyanlarına dayanılarak şu iddiaların yer bulduğu aktarıldı:
"Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda kalan tutuklu ve hükümlülerin hasta olmalarına rağmen gerekli tedavileri görmedikleri"
"İlaca erişimde sorun yaşadıkları"
"Koğuşların kalabalık olduğu"
"Yemeklerin soğuk verildiği"
"Koğuşlarda ölümler yaşandığı"
"Bir hükümlünün vefatı sırasında kapıya vurulmasına rağmen müdahale edilmediği"
"Bazı kişilerin yerlerde yattığı"
Açıklamada, Başsavcılığın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bugün itibarıyla 31 bin 475 tutuklu ve hükümlü kaldığı bilgisi verildi.
Başsavcılığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:
Ceza İnfaz Kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülere bir adet yatak, çarşaf, yastık ve battaniye verildiği, hiçbir hükümlü veya tutuklunun başka bir arkadaşı ile aynı yatağı paylaşmadığı, netice olarak yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda yapılan tüm işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde, hükümlü ve tutuklular arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin gerçekleştirilmekte olup, ceza infazları sırasında iddia edildiği gibi insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulmamaktadır.