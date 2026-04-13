Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Koğuşlarda ölümler yaşandığı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

Ceza İnfaz Kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülere bir adet yatak, çarşaf, yastık ve battaniye verildiği, hiçbir hükümlü veya tutuklunun başka bir arkadaşı ile aynı yatağı paylaşmadığı, netice olarak yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda yapılan tüm işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde, hükümlü ve tutuklular arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin gerçekleştirilmekte olup, ceza infazları sırasında iddia edildiği gibi insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulmamaktadır.