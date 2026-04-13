Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/akaryakit-fiyatlari-isaret-edildi-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatmaya-hazirlaniyor-1104979849.html
Sputnik Türkiye
Özel halk otobüsü esnafı artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle zor durumda. TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, bilet ücretlerine zam yapılmaması ve destek... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T15:08+0300
türki̇ye
otobüs
halk otobüsü
özel halk otobüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104980077_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a4340d7fae2ee88a36ad6cb83a7f0b59.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/akaryakitta-indirim-geldi-ama-zam-kapida-fiyatlar-yine-yukselecek-1104912530.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104980077_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1b826bc32dcd5d9b156a5a8fe403e9bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Akaryakıt fiyatları işaret edildi: Özel halk otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

15:08 13.04.2026
© AAÖzel halk otobüsleri
Özel halk otobüsleri - Sputnik Türkiye, 13.04.2026
© AA
Abone ol
Özel halk otobüsü esnafı artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle zor durumda. TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, bilet ücretlerine zam yapılmaması ve destek sağlanmaması halinde mayıs ayında Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde kontak kapatma kararı alacaklarını açıkladı.
Özel halk otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşımacılık maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiğini belirtti.
Başkent İlçeler Terminali’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kara, sektörün sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

'Mayısta kontak kapatacağız' uyarısı

Kara, mevcut şartların devam etmesi halinde sert bir adım atacaklarını belirterek, mayıs ayında kontak kapatma kararı alabileceklerini ifade etti.
"Bu böyle giderse Ankara'dan başlayıp Türkiye'de kontak kapatacağız" diyen Kara, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde eylemin ülke geneline yayılacağını söyledi.
Türkiye genelinde 28 bin 400’den fazla özel halk otobüsü esnafının hizmet verdiğini belirten Kara, 22 farklı kategoride ücretsiz yolcu taşındığını ve son olarak 3 kategorinin daha eklendiğini aktardı.
Ücretsiz taşımacılığın mali yükünün giderek arttığına dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatları i̇ki katına yaklaştı

Kara, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Yılbaşında akaryakıt fiyatı 53 lira iken bugün 87 liraları buldu. Eğer hükümetimiz tarafından karşılanmasaydı şu anda 100 lirayı geçiyordu. Bizler de kamu hizmeti görevi görüyoruz. Bizim herhangi bir başka sektörde çalışanlar ile aldığımız akaryakıtın aynı fiyatta olmaması lazım. Bizler ücretsiz yolcu taşımacılığı yapacaksak diğer esnaflardan bir farkımız olmalı."
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ücretsiz yolcu taşıma desteğinin 8 bin 73 liraya çıkarıldığını hatırlatan Kara, bu tutarın günlük sadece 7 yolcuya karşılık geldiğini belirtti.
Kendilerinin ise günlük ortalama 400 yolcuyu ücretsiz taşıdığını vurguladı.
Yaklaşık 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteğin 2026’nın ilk ayı itibarıyla kesildiğini ifade eden Kara, mali yükün tamamen esnafın üzerine kaldığını söyledi.
Kara, çözüm olarak bilet fiyatlarına zam yapılması ya da İstanbul’daki gibi araç kiralama modeline geçilmesini önerdi.
Otobüs esnafının ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını dile getiren Kara, araçların bakımının yapılamadığını, lastik alınamadığını ve yakıt deposunun doldurulmakta zorlanıldığını belirtti.
Bu durumun hizmetin sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediği ifade edildi.
Kara, yetkililere çağrıda bulunarak, mayıs ayına kadar gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde kontak kapatma eylemi başlatacaklarını söyledi.
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
EKONOMİ
Akaryakıtta indirim geldi ama zam kapıda: Fiyatlar yine yükselecek
10 Nisan, 09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала