Akaryakıt fiyatları işaret edildi: Özel halk otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

Özel halk otobüsü esnafı artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle zor durumda. TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, bilet ücretlerine zam yapılmaması ve destek... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T15:08+0300

Özel halk otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşımacılık maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiğini belirtti.Başkent İlçeler Terminali’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kara, sektörün sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.'Mayısta kontak kapatacağız' uyarısıKara, mevcut şartların devam etmesi halinde sert bir adım atacaklarını belirterek, mayıs ayında kontak kapatma kararı alabileceklerini ifade etti."Bu böyle giderse Ankara'dan başlayıp Türkiye'de kontak kapatacağız" diyen Kara, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde eylemin ülke geneline yayılacağını söyledi.Türkiye genelinde 28 bin 400’den fazla özel halk otobüsü esnafının hizmet verdiğini belirten Kara, 22 farklı kategoride ücretsiz yolcu taşındığını ve son olarak 3 kategorinin daha eklendiğini aktardı.Ücretsiz taşımacılığın mali yükünün giderek arttığına dikkat çekti.Akaryakıt fiyatları i̇ki katına yaklaştıKara, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"Yılbaşında akaryakıt fiyatı 53 lira iken bugün 87 liraları buldu. Eğer hükümetimiz tarafından karşılanmasaydı şu anda 100 lirayı geçiyordu. Bizler de kamu hizmeti görevi görüyoruz. Bizim herhangi bir başka sektörde çalışanlar ile aldığımız akaryakıtın aynı fiyatta olmaması lazım. Bizler ücretsiz yolcu taşımacılığı yapacaksak diğer esnaflardan bir farkımız olmalı."Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ücretsiz yolcu taşıma desteğinin 8 bin 73 liraya çıkarıldığını hatırlatan Kara, bu tutarın günlük sadece 7 yolcuya karşılık geldiğini belirtti.Kendilerinin ise günlük ortalama 400 yolcuyu ücretsiz taşıdığını vurguladı.Yaklaşık 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteğin 2026’nın ilk ayı itibarıyla kesildiğini ifade eden Kara, mali yükün tamamen esnafın üzerine kaldığını söyledi.Kara, çözüm olarak bilet fiyatlarına zam yapılması ya da İstanbul’daki gibi araç kiralama modeline geçilmesini önerdi.Otobüs esnafının ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını dile getiren Kara, araçların bakımının yapılamadığını, lastik alınamadığını ve yakıt deposunun doldurulmakta zorlanıldığını belirtti.Bu durumun hizmetin sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediği ifade edildi.Kara, yetkililere çağrıda bulunarak, mayıs ayına kadar gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde kontak kapatma eylemi başlatacaklarını söyledi.

