Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/akaryakitta-indirim-geldi-ama-zam-kapida-fiyatlar-yine-yukselecek-1104912530.html
Akaryakıtta indirim geldi ama zam kapıda: Fiyatlar yine yükselecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında çifte gelişme yaşandı. Motorine 12,94 TL, benzine 1,09 TL indirim uygulanırken, yarından itibaren motorine 4,12 TL, benzine 44 kuruş zam... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T09:53+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, motorin
09:53 10.04.2026
© AA / İsmail Aslandağ
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Akaryakıt fiyatlarında çifte gelişme yaşandı. Motorine 12,94 TL, benzine 1,09 TL indirim uygulanırken, yarından itibaren motorine 4,12 TL, benzine 44 kuruş zam yapılacak. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, pompa fiyatlarında kısa süreli düşüşün ardından yeniden artışı gündeme getirdi.
Akaryakıtta bugün indirim yarın da artış var. Petrol fiyatlarının ateşkes sonrası yüzde 10’un üzerinde değer kaybetmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim yansıdı.
Bu kapsamda motorinin litre fiyatına 12,94 lira, benzinin litre fiyatına ise 1,09 lira indirim yapıldı.

Yeni zam kararı alındı

Ancak indirim uzun sürmedi. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin artması nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacak.
Yeni düzenlemeye göre:
Motorine 4,12 lira zam
Benzine 44 kuruş zam uygulanacak.

Güncel akaryakıt fiyatları (bugün)

İndirim sonrası güncel fiyatlar şu şekilde:
📍 Benzin fiyatları
İstanbul: 62,18 TL
Ankara: 63,15 TL
İzmir: 63,43 TL
Doğu illeri: 64,78 TL
📍 Motorin fiyatları
İstanbul: 72,43 TL
Ankara: 73,56 TL
İzmir: 73,84 TL
Doğu illeri: 75,29 TL
TÜRKİYE
08:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала