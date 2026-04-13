AK Parti MYK toplandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, iç ve dış gündem hakkında konuştu. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T18:11+0300
17:42 13.04.2026 (güncellendi: 18:11 13.04.2026)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, iç ve dış gündem hakkında konuştu.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.39’da AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''İslamabad'da görüşmelerin devam etmesinden yanayız. Türkiye Barıştan yanadır'' dedi.
Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye hakkındaki açıklamaları hakkında Sözcü Çelik, "Türkiye'nin Uganda'yla sorunu yok. Genelkurmay Başkanı bazen bu tip açıklamalarla gündeme geliyor, anlam veremiyoruz'' şeklinde konuştu.
Macaristan seçimlerine değinen Sözcü Çelik, ''Macar halkının iradesine saygı duyuyoruz'' açıklamasında bulundu.