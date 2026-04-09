AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok kırılgan bir barış ortamı var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok kırılgan bir barış ortamı var

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ABD ve İsrail tarafından haksız, gayrimeşru, saldırı bölgesel ve küresel barışı etkileyecek çok kötü neticeler oluşturdu' derken... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T17:15+0300

2026-04-09T17:15+0300

2026-04-09T17:15+0300

türki̇ye

türkiye

abd

i̇srail

ömer çelik

Partisinin MKYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da polise yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirten Çelik, ABD, İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkesle ilgili konuştu. 'Çok kırılgan bir barış ortamı var' diyen Çelik, "Önemli olan kalıcı ateşkesle birlikte barışın çerçevesinin ortaya çıkmasıdır. Bir gecede sizi taş çağına çeviririz, bir gecede bir medeniyeti yok ederiz gibi ABD-İsrail saldırganlığının herhangi barış perspektifine hizmet etmediği açıktır. Bizim odaklandığımız nokta esas olarak barış çerçevesinin ortaya çıkmasıydı. Geçici ateşkes konuları çözmüyor; önemli olan kalıcı barışa ulaşılmasıdır" ifadelerini kullandı. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;Provokasyonu tüm boyutlarıyla gördüğümüzü bilmenizi isterim İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını tüm boyutlarıyla takip ettik, etmeye devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızı, kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz şekilde sürecektir. Terörün siyasi hedefi, oluşturmaya çalıştığı provokasyonu tüm boyutlarıyla gördüğümüzü bilmenizi isterim. Görünen arkasındaki siyasi denklem oluşturma ve sabotajlarla mücadelemizi tavizsiz sürecek. Adliyemiz çok yönlü soruşturma yürütüyor. Çeşitli illerde operasyon yapılıyor. içişleri ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda kritik uluslararası gündemde provokasyon ve sabotajı tüm boyutlarıyla ortaya çıkaracağımızdan herkes emin olsun.Geçici ateşkes konuları çözmüyorABD ve İsrail tarafından haksız, gayrimeşru, saldırı bölgesel ve küresel barışı etkileyecek çok kötü neticeler oluşturdu. Hürmüz boğazındaki gelişmeler, tedarik zincirleri, enerji konusu, gıda konusu son derece önemli. En önemlisi o bombaların altında can veren mağdur ve masumlar var. Savaşın ilk günlerinde okuldaki kız çocuklarının bombalamayla öldürülmesi gibi asıl baktığımız yer o masum kız çocuklarının hayatıdır. Barış dediğimizde daha çok kan dökülmesin, masum hayatını kaybetmesin diye değerlendiriyoruz.Önemli olan kalıcı ateşkesle birlikte barışın çerçevesinin ortaya çıkmasıdır. Bir gecede sizi taş çağına çeviririz, bir gecede bir medeniyeti yok ederiz gibi ABD-İsrail saldırganlığının herhangi barış perspektifine hizmet etmediği açıktır. Bizim odaklandığımız nokta esas olarak barış çerçevesinin ortaya çıkmasıydı. Geçici ateşkes konuları çözmüyor; önemli olan kalıcı barışa ulaşılmasıdır. Ortaya çıkan vahim insani tablo, enerji, tarım ve diğer alanlardaki krizler, görülmüştür ki ulusal olan ile bölgesel olan, bölgesel olan uluslararası olan iç içe geçmiştir. Bu mesafenin olmaması demek herhangi ülkeye dönük hukuksuz saldırı gerçekleştirdiğinizde insanlığın tamamını etkileyen birtakım tablolar ortaya çıkarmış oluyorsunuz.İsrail her türlü barış girişimini sabote ediyorİsrail her türlü barış girişimini sabote ediyor, halen Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Aynı şekilde haklı olarak hepimizin gözü Gazze'de iken Batı Şeria'yı işgal etmeye dönük adımlar atıyor. Yasa dışı yerleşimler açmaya dönük yaklaşımlar sergiliyor. Hiçbir şekilde İsrail'in barış istemediğini daha çok kan dökülmesine dönük strateji izlediğidir. ABD ile İran arasında barışın olması gerektiği noktasında bütün dünya bir irade ortaya çıkarmış iken İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Çok kırılgan bir barış ortamı varYaklaşık olarak 600 bin ile 1 milyon arasında sivilin yer değiştirdiği ifade ediliyor. Hava bombardımanı ile Lübnan'ın önemli mevzileri yerle bir etti. Şimdi aynısını kara harekatıyla yapıyor. Gazze'de gerçekleştirdiği zulmü Lübnan'da gerçekleştirmeye çalışıyor. Bütün bunların anlamı Cumhurbaşkanımızın BM'deki soruda gizlidir: İsrail'in sınırları neresidir? Suriye'ye yönelik tacizi devam ediyor. Bir de çıkıyor ABD'nin İsrail'deki Büyükelçisi 'Şuralar şuralar İncil'e göre İsrail'ın hakkıdır' diyor. Çok kırılgan bir barış ortamı var. İran 10 maddenin 3'ü ihlal edildi diyor. ABD heyetinden yapılan açıklamalarda müzakereden ziyade tek taraflı olarak İran'a ödev verme, mükellefiyet yükleme yaklaşımı var. Barış karşılıklı atılan adımlarla olur. İki taraf yürür ve köprünün ortasında buluşulur.Teslimiyet dayatmasıyla barış çıkmaz Burada çift taraflı yaklaşım gerekir. Asıl sorumluluk bu savaşı başlatanların üzerindedir. Bir devlete barışçıl da olsa 'su programından vazgeç, egemenlik alanın üzerindeki şuraları devret' diyerek barış gelmez. Barış yapmak istiyorsanız galip gelseniz bile aşırı şartlar dayatmayacaksınız. Burada devam eden savaşa çözüm bulmak önemlidir. Saldırıyı İran başlatmadı. İran halkı mağdurdur. Doğru yolun bulunması için saldırıyı başlatanların bu çerçeveye riayet esastır. İran da riayet etmesi gerekecektir. Teslimiyet dayatmasıyla barış çıkmaz. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Silahların kullanımından bahsediyor. Hiçbir şekilde akla gelmemesi gereken nükleer silahların kullanılmasından bahsediliyor. Tüm bu tablo ortaya çıktığı zaman geldiğimiz nokta barış çok kırılgan haldedir."

türki̇ye

abd

i̇srail

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye

türkiye, abd, i̇srail, ömer çelik