Acil serviste kolunda serumla mey çaldı, sosyal medyada gündem oldu

Acil serviste kolunda serumla mey çaldı, sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Kars'ta acil serviste kolunda serumla mey çalan 82 yaşındaki Nazim Koç, o görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T16:35+0300

2026-04-13T16:35+0300

2026-04-13T16:35+0300

Kars'ta yaşayan 82 yaşındaki Nazim Koç, tedavisi için gittiği acil serviste kolunda serumla diğer hastalara moral vermek için 44 yıldır yanından ayırmadığı 'mey'ini çaldı. O anlar sosyal medyada yayımlanınca da gündem oldu. Ağrısı artınca gittiği acilde kolunda serumuyla moral verdiSelim ilçesinin Eskigazi köyünde yaşayan ve bir süre önce Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde göz ameliyatı olan 4 çocuk babası Koç, şikayetleri artınca aynı hastanenin acil servisine başvurdu.Burada serum takılan Koç, acil serviste durumu ağır olan bir hasta için mey çaldı. 44 yıldır farklı enstrümanlar çalarak düğünlere katılan Koç'un acil serviste çaldığı mey ile hastalara moral vermesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü. Koç o anları şöyle anlattı: "Hastanedeyken (acil serviste) moral düzeltmek için mey çaldım. O sırada yanımda yatan Digor'dan gelen durumu ağır bir hasta vardı. Meyimi istedim, ağıt yapacağımı söyledim. Ağıt çalmaya başladım hasta olan adam kalktı, 'ben sana kurban olurum' dedi ve sarıldı."

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kars