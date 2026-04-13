Abdulkadir Selvi: 'AK Parti’nin son iki ayda tırmanma eğiliminde olduğu gözleniyor'
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
Abone ol
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında siyasi partilerin anketlerini değerlendirdi. Selvi, "AK Parti’nin son iki ayda tırmanma eğiliminde olduğu gözleniyor" diyerek AK Parti'nin iki ankette de birinci sırada çıktığına dikkat çekti.
GENAR’ın ve Areda-Survey’in siyasi partileri içeren anketlerini köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "AK Parti yüzde 34.2 ile bir süre önce yakaladığı birinciliğini sürdürüyor. CHP ise 31.8’le ikinci parti konumunu koruyor" ifadelerini kullandı.
Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın anketinde siyasi partilerin oy oranı şöyle: AK Parti yüzde 34.2 ile bir süre önce yakaladığı birinciliğini sürdürüyor. CHP ise 31.8’le ikinci parti konumunu koruyor. DEM Parti yüzde 8.9’la üçüncü parti olurken, onu yüzde 8.6’yla MHP izliyor. İYİ Parti yüzde 5.2 oranını korurken, Zafer Partisi 3.1’e gerilemiş durumda. Anahtar Parti yüzde 2.5 ile yakaladığı trendi sürdürüyor Yeniden Refah Partisi ise 2.3 oranında. Futbol deyimiyle söyleyecek olursak ligin en alt sıralarını yüzde 1.1’le Saadet Partisi ve yüzde 1.0 ile TİP paylaşıyor."
"Areda-Survey’in anketinde siyasi partilerin oy oranları şöyle yer alıyor: AK Parti yüzde 34, CHP ise yüzde 29.2 çıkıyor. GENAR’ın anketinde AK Parti yüzde 34, ama CHP yüzde 30’un üzerindeydi. Burada CHP çok az bir oranla yüzde 30’un altına gerilemiş durumda. DEM Parti yüzde 8.7’yle üçüncü parti olurken, MHP yüzde 8.1’le onu takip ediyor. İlk dört sıralama aynı. Ancak İYİ Parti’de son 2 aydır belirgin bir düşüş gözleniyor. İYİ Parti bir ay önce 6.4’tü. Bu ay yüzde 5.6’ya gerilemiş durumda. Bunda savaş konusunda bir politika oluşturamamasının ve Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan parti olarak tezlerinin tamamının boş çıkmasının payı var. Areda-Survey’in anketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun Anahtar Partisi yüzde 4.6’yla Zafer Partisi’nin önünde çıkıyor. Zafer Partisi ise yüzde 3.9’la geriye düştü."