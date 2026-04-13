Abdulkadir Selvi: 'AK Parti’nin son iki ayda tırmanma eğiliminde olduğu gözleniyor'

"Areda-Survey’in anketinde siyasi partilerin oy oranları şöyle yer alıyor: AK Parti yüzde 34, CHP ise yüzde 29.2 çıkıyor. GENAR’ın anketinde AK Parti yüzde 34, ama CHP yüzde 30’un üzerindeydi. Burada CHP çok az bir oranla yüzde 30’un altına gerilemiş durumda. DEM Parti yüzde 8.7’yle üçüncü parti olurken, MHP yüzde 8.1’le onu takip ediyor. İlk dört sıralama aynı. Ancak İYİ Parti’de son 2 aydır belirgin bir düşüş gözleniyor. İYİ Parti bir ay önce 6.4’tü. Bu ay yüzde 5.6’ya gerilemiş durumda. Bunda savaş konusunda bir politika oluşturamamasının ve Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan parti olarak tezlerinin tamamının boş çıkmasının payı var. Areda-Survey’in anketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun Anahtar Partisi yüzde 4.6’yla Zafer Partisi’nin önünde çıkıyor. Zafer Partisi ise yüzde 3.9’la geriye düştü."