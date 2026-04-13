Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-donanmasi-geri-adim-atti-milyarlar-harcanan-denizalti-emekliye-ayriliyor-1104981828.html
ABD donanması geri adım attı: Milyarlar harcanan denizaltı emekliye ayrılıyor
ABD donanması geri adım attı: Milyarlar harcanan denizaltı emekliye ayrılıyor
Sputnik Türkiye
ABD Donanması, bakımına 1 milyar dolardan fazla harcanan USS Boise denizaltısını hizmet dışı bırakma kararı aldı. Artan maliyetlerin projeyi sürdürülemez hale... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T16:36+0300
2026-04-13T16:36+0300
savunma
abd
los angeles
virginia
abd donanması
denizaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103515292_0:9:2049:1161_1920x0_80_0_0_a618b97719a4f28c1c74572a0fde17fd.jpg
ABD Donanması’nın, Los Angeles sınıfı USS Boise (SSN-764) nükleer denizaltısını hizmetten çekme kararı aldığı aktarıldı.Yetkililerin, denizaltının uzun süredir aktif görev yapmadığını ve bakım maliyetlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığını belirttiği ifade edildi.Denizaltının 2015 yılından bu yana operasyonel olarak kullanılmadığı, 2018’den beri ise tersanede beklediği kaydedildi.Maliyetler kontrolden çıktıDenizaltının bakım ve onarım sürecine şu ana kadar 1 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.ABD Donanması yetkililerinin, kalan işlemler için milyarlarca dolarlık ek bütçe gerekeceğini öngördüğü aktarıldı.Donanma Bakanı’nın, "Hata yaptık, bu iyi görünmüyor ama artık ilerleme zamanı" dediği ifade edildi.Yeni projelere kaynak aktarılacakYetkililerin, bu kararın ardından kaynakların daha yeni ve modern denizaltı projelerine yönlendirileceğini belirttiği aktarıldı.Bu kapsamda Virginia ve Columbia sınıfı yeni denizaltıların üretimine öncelik verileceği ifade edildi.Donanma yönetiminin, bu adımı kaynakların daha verimli kullanılması için stratejik bir karar olarak değerlendirdiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/fas-ve-moritanyadan-guvenlik-hamlesi-askeri-is-birligi-artiyor-1104899296.html
los angeles
virginia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103515292_244:0:1803:1169_1920x0_80_0_0_c2f1d38dc7f5c9e9f14279e620bb7b8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, los angeles, virginia, abd donanması, denizaltı
abd, los angeles, virginia, abd donanması, denizaltı

ABD donanması geri adım attı: Milyarlar harcanan denizaltı emekliye ayrılıyor

16:36 13.04.2026
CC BY 2.0 / U.S. Pacific Fleet / The U.S. Navy's Los Angeles-class fast attack submarine USS Albuquerque (SSN 706) and Royal Australian Navy Collins-class submarine HMAS Rankin (SSG 78) operate together in waters off Rottnest Island, Western Australia.
The U.S. Navy's Los Angeles-class fast attack submarine USS Albuquerque (SSN 706) and Royal Australian Navy Collins-class submarine HMAS Rankin (SSG 78) operate together in waters off Rottnest Island, Western Australia.
CC BY 2.0 / U.S. Pacific Fleet /
Abone ol
ABD Donanması, bakımına 1 milyar dolardan fazla harcanan USS Boise denizaltısını hizmet dışı bırakma kararı aldı. Artan maliyetlerin projeyi sürdürülemez hale getirdiği belirtildi.
ABD Donanması’nın, Los Angeles sınıfı USS Boise (SSN-764) nükleer denizaltısını hizmetten çekme kararı aldığı aktarıldı.
Yetkililerin, denizaltının uzun süredir aktif görev yapmadığını ve bakım maliyetlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığını belirttiği ifade edildi.
Denizaltının 2015 yılından bu yana operasyonel olarak kullanılmadığı, 2018’den beri ise tersanede beklediği kaydedildi.

Maliyetler kontrolden çıktı

Denizaltının bakım ve onarım sürecine şu ana kadar 1 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.
ABD Donanması yetkililerinin, kalan işlemler için milyarlarca dolarlık ek bütçe gerekeceğini öngördüğü aktarıldı.
Donanma Bakanı’nın, "Hata yaptık, bu iyi görünmüyor ama artık ilerleme zamanı" dediği ifade edildi.

Yeni projelere kaynak aktarılacak

Yetkililerin, bu kararın ardından kaynakların daha yeni ve modern denizaltı projelerine yönlendirileceğini belirttiği aktarıldı.
Bu kapsamda Virginia ve Columbia sınıfı yeni denizaltıların üretimine öncelik verileceği ifade edildi.
Donanma yönetiminin, bu adımı kaynakların daha verimli kullanılması için stratejik bir karar olarak değerlendirdiği bildirildi.
Fas ve Moritanya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
SAVUNMA
Fas ve Moritanya’dan güvenlik hamlesi: Askeri iş birliği artıyor
9 Nisan, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала