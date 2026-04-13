https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-donanmasi-geri-adim-atti-milyarlar-harcanan-denizalti-emekliye-ayriliyor-1104981828.html
ABD donanması geri adım attı: Milyarlar harcanan denizaltı emekliye ayrılıyor
Sputnik Türkiye
ABD Donanması, bakımına 1 milyar dolardan fazla harcanan USS Boise denizaltısını hizmet dışı bırakma kararı aldı. Artan maliyetlerin projeyi sürdürülemez hale... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T16:36+0300
savunma
abd
los angeles
virginia
abd donanması
denizaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103515292_0:9:2049:1161_1920x0_80_0_0_a618b97719a4f28c1c74572a0fde17fd.jpg
ABD Donanması’nın, Los Angeles sınıfı USS Boise (SSN-764) nükleer denizaltısını hizmetten çekme kararı aldığı aktarıldı.Yetkililerin, denizaltının uzun süredir aktif görev yapmadığını ve bakım maliyetlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığını belirttiği ifade edildi.Denizaltının 2015 yılından bu yana operasyonel olarak kullanılmadığı, 2018’den beri ise tersanede beklediği kaydedildi.Maliyetler kontrolden çıktıDenizaltının bakım ve onarım sürecine şu ana kadar 1 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.ABD Donanması yetkililerinin, kalan işlemler için milyarlarca dolarlık ek bütçe gerekeceğini öngördüğü aktarıldı.Donanma Bakanı’nın, "Hata yaptık, bu iyi görünmüyor ama artık ilerleme zamanı" dediği ifade edildi.Yeni projelere kaynak aktarılacakYetkililerin, bu kararın ardından kaynakların daha yeni ve modern denizaltı projelerine yönlendirileceğini belirttiği aktarıldı.Bu kapsamda Virginia ve Columbia sınıfı yeni denizaltıların üretimine öncelik verileceği ifade edildi.Donanma yönetiminin, bu adımı kaynakların daha verimli kullanılması için stratejik bir karar olarak değerlendirdiği bildirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103515292_244:0:1803:1169_1920x0_80_0_0_c2f1d38dc7f5c9e9f14279e620bb7b8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
