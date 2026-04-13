https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-donanmasi-geri-adim-atti-milyarlar-harcanan-denizalti-emekliye-ayriliyor-1104981828.html

ABD donanması geri adım attı: Milyarlar harcanan denizaltı emekliye ayrılıyor

Sputnik Türkiye

ABD Donanması, bakımına 1 milyar dolardan fazla harcanan USS Boise denizaltısını hizmet dışı bırakma kararı aldı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T16:36+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103515292_0:9:2049:1161_1920x0_80_0_0_a618b97719a4f28c1c74572a0fde17fd.jpg

ABD Donanması’nın, Los Angeles sınıfı USS Boise (SSN-764) nükleer denizaltısını hizmetten çekme kararı aldığı aktarıldı.Yetkililerin, denizaltının uzun süredir aktif görev yapmadığını ve bakım maliyetlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığını belirttiği ifade edildi.Denizaltının 2015 yılından bu yana operasyonel olarak kullanılmadığı, 2018’den beri ise tersanede beklediği kaydedildi.Maliyetler kontrolden çıktıDenizaltının bakım ve onarım sürecine şu ana kadar 1 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.ABD Donanması yetkililerinin, kalan işlemler için milyarlarca dolarlık ek bütçe gerekeceğini öngördüğü aktarıldı.Donanma Bakanı’nın, "Hata yaptık, bu iyi görünmüyor ama artık ilerleme zamanı" dediği ifade edildi.Yeni projelere kaynak aktarılacakYetkililerin, bu kararın ardından kaynakların daha yeni ve modern denizaltı projelerine yönlendirileceğini belirttiği aktarıldı.Bu kapsamda Virginia ve Columbia sınıfı yeni denizaltıların üretimine öncelik verileceği ifade edildi.Donanma yönetiminin, bu adımı kaynakların daha verimli kullanılması için stratejik bir karar olarak değerlendirdiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/fas-ve-moritanyadan-guvenlik-hamlesi-askeri-is-birligi-artiyor-1104899296.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

