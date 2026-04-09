Fas ve Moritanya’dan güvenlik hamlesi: Askeri iş birliği artıyor

Sputnik Türkiye

09.04.2026, Sputnik Türkiye

Fas ve Moritanya’nın, artan güvenlik tehditleri karşısında askeri ve güvenlik iş birliğini derinleştirdiği aktarıldı. İki ülkenin özellikle sınır güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel istikrar konularında ortak adımlar attığı belirtildi.Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Muhammed Berrid’i başkent Nuakşot’ta kabul etti. Görüşmenin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi.Ortak askeri komisyon öne çıktıZiyaretin, Fas-Moritanya Ortak Askeri Komisyonu kapsamında gerçekleştirildiği ve iş birliğinin kurumsal çerçevede ilerlediği aktarıldı.Tarafların, askeri tecrübe paylaşımı, savunma iş birlikleri ve ortak operasyon kapasitesinin artırılması konularında anlaşma sağladığı belirtildi. Fas heyetinin ayrıca G5 Sahel Savunma Koleji’ni ziyaret ederek eğitim ve planlama süreçlerini incelediği ifade edildi.Sınır güvenliği ve terörle mücadele vurgusuGüvenlik uzmanı Muhamed Tayyar, iş birliğinin özellikle ortak sınırların güvenliği açısından kritik olduğunu söyledi."Fas ve Moritanya arasındaki askeri iş birliği, özellikle ortak sınırların güvenliğinin sağlanması açısından sürekli gelişiyor" değerlendirmesinde bulunuldu.Ayrıca bu iş birliğinin, organize suç, terör örgütleri ve sınır ötesi tehditlere karşı mücadelede önemli rol oynadığı aktarıldı.Kontrollü ve kademeli iş birliğiUzmanlara göre iki ülke, iş birliğini ittifak görüntüsünden uzak, daha çok istikrar ve kapasite artırımı odaklı bir çerçevede yürütüyor."Bu iş birliği, geçici teknik koordinasyondan güvene dayalı ve kademeli entegrasyona doğru ilerleyen bir süreci yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.İş birliğinin 2006 yılında imzalanan anlaşmayla başladığı ve zamanla düzensiz göç, kaçakçılık ve sınır güvenliği gibi alanlara odaklandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/prof-dr-sambur-abd-kendi-eli-ile-kendi-hegemonyasini-cokertiyor-1104898896.html

