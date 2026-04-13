Uzman görüşü: ABD’nin çifte Hürmüz ablukası neden mantık dışı
Çağdaş İran Çalışmaları Merkezi direktörü Rajab Safarov'a göre, ABD'nin İran'la olan çatışmada attığı her adım kendi konumunu daha da kötüleştirdi ve abluka da... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
Çağdaş İran Çalışmaları Merkezi direktörü Rajab Safarov'a göre, ABD'nin İran'la olan çatışmada attığı her adım kendi konumunu daha da kötüleştirdi ve abluka da bunun bir istisnası değil.
Safarov, Sputnik’e verdiği demeçte “Her geçen gün, İran’ın konumu güçlenirken Amerika’nın pozisyonu zayıflıyor. İranlılar da bunu çok iyi görüyor” dedi ve ekledi:
Bu sebeple, İran'ın Amerikan şartlarına göre bir barış anlaşmasına razı olmak veya bu anlaşmaya zorlanmak için bir nedeni yok.
'ABD geri adım atmakta zorlanıyor'
ABD geri adım atmaya zorlanacak çünkü İran petrol ihracatını engellemek İran'a zarar verecek olsa da, İran hayatta kalabilir. Ancak Körfez ülkeleri ihracatçıları ve Asya ile gelişmekte olan dünyadaki büyük enerjiye bağımlı ekonomiler üzerindeki etkileri çok daha ağır olacak.
Safarov, "Petrol fiyatları hafta sonuna kadar 150 dolara ulaşabilir" derken ekledi:
Amerika neredeyse tüm dünyayı kendisine karşı çevirme riskini alıyor.