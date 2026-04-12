Yeni zelanda’da kasırga alarmı: Vaianu için kırmızı seviye uyarı verildi

Yeni Zelanda'da karaya vuran Vaianu Kasırgası nedeniyle en yüksek seviye olan 'kırmızı rüzgar uyarısı' yürürlüğe girdi. Uçuşlar iptal edilirken, yollar... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'da karaya vuran Vaianu Kasırgası nedeniyle nadir görülen en yüksek seviye olan "kırmızı seviye rüzgar uyarısı" yürürlüğe girdi.The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre yetkililer, kasırganın "tehlike arz eden ve hayati risk oluşturabilecek" bir doğa olayı olduğuna dikkati çekti.Yetkililer, karaya vuran Vaianu Kasırgası nedeniyle kırmızı seviye rüzgar uyarısı verildiğini ve uyarının Bay of Plenty bölgesinde yerel saatle 21.00'e kadar geçerli olacağını bildirdi.Yerel saatle 05.00'ten itibaren ülke genelinde 100'ün üzerinde yardım çağrısı yapıldığını aktaran yetkililer, 90'dan fazla seferin de iptal edildiğini kaydetti.Yeni Zelanda Ulaştırma Kurumu, Bay of Plenty bölgesinde birçok otoyolunun kapalı olduğunu duyurdu.

