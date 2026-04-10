Lübnan’da gıda alarmı: Savaş etkisiyle fiyatlar yükseldi, tedarik zorlaştı
Lübnan’da gıda alarmı: Savaş etkisiyle fiyatlar yükseldi, tedarik zorlaştı
Birleşmiş Milletler'e göre, Lübnan'da savaşın etkisiyle gıda krizi derinleşiyor. Artan fiyatlar ve kesintiye uğrayan tedarik zinciri nedeniyle yüz binlerce...
2026-04-10T18:36+0300
lübnan, i̇ran, bm dünya gıda programı (wfp), kıtlık, açlık, savaş
18:36 10.04.2026
© AP Photo / StringerIn this photo of Monday, Aug. 8, 2011 sacks of World Food Program, WFP, food is seen on a truck before being dropped off for storage in warehouses in the former Somali water agency that runs the biggest sell off of food aid in Mogadishu.
Birleşmiş Milletler’e göre, Lübnan’da savaşın etkisiyle gıda krizi derinleşiyor. Artan fiyatlar ve kesintiye uğrayan tedarik zinciri nedeniyle yüz binlerce kişi risk altında.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na (WFP) göre, İran savaşı nedeniyle yaşanan gelişmeler Lübnan’da gıda tedarikini ciddi şekilde etkiledi.
WFP yetkililerinin, ülkede yaşanan durumun sadece yerinden edilme değil, aynı zamanda hızla büyüyen bir gıda krizi haline geldiğini belirttiği aktarıldı.
WFP Ülke Direktörü Allison Oman’ın, "Gördüğümüz şey sadece bir yerinden edilme krizi değil, hızla bir gıda güvenliği krizine dönüşüyor" dediği ifade edildi.

Fiyatlar hızla yükseliyor

Ülkede gıda fiyatlarının hızla arttığı ve birçok ailenin temel ihtiyaçlara erişmekte zorlandığı belirtildi.
Verilere göre, sebze fiyatları yüzde 20’den fazla, ekmek fiyatları ise yüzde 17 oranında arttı.
Oman’ın, "Fiyatlar yükseliyor, gelirler kesintiye uğruyor ve yerinden edilme arttıkça talep de artıyor" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çektiği aktarıldı.

Güneyde durum daha ağır

Özellikle güney bölgelerde pazarların büyük ölçüde çöktüğü ve yüzde 80’den fazlasının işlevsiz hale geldiği belirtildi.
Bu bölgelerde birçok tüccarın bir haftadan az gıda stoğuna sahip olduğu ifade edildi.
Ayrıca, yoğun saldırılar nedeniyle yardım ulaştırmanın giderek zorlaştığı ve insani yardım konvoylarının sınırlı şekilde bölgeye ulaşabildiği aktarıldı.
Yetkililerin, ülkede yaklaşık 900 bin kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu ve bu sayının artabileceğini belirttiği ifade edildi.
