https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/uyusturucu-sorusturmasi-5-unlu-isim-adliyeye-sevk-edildi-6si-serbest-birakildi-1104904258.html

Uyuşturucu soruşturması: 5 ünlü isim adliyeye sevk edildi, 6'sı serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edilirken, 6...

2026-04-09T19:14+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu kullanmaya özendirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 2 şüphelinin firari olduğu, 1’inin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan örnekleri alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 5’i Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilenlerin Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler olduğu öğrenildi. Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ise örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

