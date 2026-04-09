Uyuşturucu soruşturması: 5 ünlü isim adliyeye sevk edildi, 6'sı serbest bırakıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan şüphelilerden 5’i adliyeye sevk edilirken, 6... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T19:21+0300
19:14 09.04.2026 (güncellendi: 19:21 09.04.2026)
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan şüphelilerden 5’i adliyeye sevk edilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 2 şüphelinin firari olduğu, 1’inin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan örnekleri alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 5’i Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilenlerin Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler olduğu öğrenildi.
Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ise örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.