Ugandalı general Türkiye'den ne istiyor?
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, X sosyal medya hesabından garip ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ugandalı general, Türkiye'den 1... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T12:44+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/somali-ordusu-kritik-kentte-kontrolu-sagladi-1104644304.html
12:44 12.04.2026
© FotoğrafMuhoozi Kainerugaba
Muhoozi Kainerugaba - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, X sosyal medya hesabından garip ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ugandalı general, Türkiye'den 1 milyar dolar istedi ve paylaşımları tepki topladı.
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, X sosyal medya hesabından son günlerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
General Kainerugaba, "Yaklaşık 500.000 savaş delisi genç adamım var. Tek istedikleri para. O Tahran'ı bedavaya yutarlar" ifadelerini kullanırken "100.000 Uganda askerini İsrail'e sevk etmeye hazırım. Benim komutam altında. Kutsal Toprakları korumak için" dedi.
Türkiye ile ilgili garip açıklamaları da gündem olan Kainerugaba'nın paylaşımları kısa sürede büyük tepki çekti.
Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit eden Kainerugaba, Türkiye'den 1 milyar dolar talep ettiğini yazdı. Açıklamalarından bazıları:
"Tüm Ugandalılara Türkiye'ye tüm seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Kendi güvenliğiniz için."
"1 yıl içinde bir kahraman olarak İstanbul'a karşılanacağım!"

Kainerugaba, “Ya bize ödeme yaparlar, ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım, Karşılık olarak Türkiye'deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler, Son yok” paylaşımını yaptı.

Sonraki paylaşımlarında kontrolünü iyice kaybeden Kainerugaba, Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak istediğini yazdı.
Türkiye, Somali'de verdiği askeri ve teknik eğitimler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosundan muaf tutulan ülkeler arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
Somali ordusu kritik kentte kontrolü sağladı
31 Mart, 13:55
