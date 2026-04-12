Ugandalı general Türkiye'den ne istiyor?

Ugandalı general Türkiye'den ne istiyor?

Sputnik Türkiye

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, X sosyal medya hesabından garip ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ugandalı general, Türkiye'den 1... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T12:44+0300

2026-04-12T12:44+0300

2026-04-12T12:44+0300

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, X sosyal medya hesabından son günlerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. General Kainerugaba, "Yaklaşık 500.000 savaş delisi genç adamım var. Tek istedikleri para. O Tahran'ı bedavaya yutarlar" ifadelerini kullanırken "100.000 Uganda askerini İsrail'e sevk etmeye hazırım. Benim komutam altında. Kutsal Toprakları korumak için" dedi.Türkiye ile ilgili garip açıklamaları da gündem olan Kainerugaba'nın paylaşımları kısa sürede büyük tepki çekti.Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit eden Kainerugaba, Türkiye'den 1 milyar dolar talep ettiğini yazdı. Açıklamalarından bazıları:"Tüm Ugandalılara Türkiye'ye tüm seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Kendi güvenliğiniz için.""1 yıl içinde bir kahraman olarak İstanbul'a karşılanacağım!"Kainerugaba, “Ya bize ödeme yaparlar, ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım, Karşılık olarak Türkiye'deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler, Son yok” paylaşımını yaptı. Sonraki paylaşımlarında kontrolünü iyice kaybeden Kainerugaba, Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak istediğini yazdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

