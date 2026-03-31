Somali ordusu kritik kentte kontrolü sağladı
Somali ordusu, ülkenin güneybatısındaki en büyük şehirlerden biri olan Baidoa'nın kontrolünü ele aldı. Gelişmenin ardından Güneybatı eyaletinin lideri istifa... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T13:55+0300
Somali ordusu, ülkenin güneybatısındaki en büyük şehirlerden biri olan Baidoa’nın kontrolünü ele aldı. Gelişmenin ardından Güneybatı eyaletinin lideri istifa ederken, ülkede siyasi gerilim yeniden yükseldi.
Somali’de siyasi tansiyonu yükselten gelişmeler yaşandığı aktarıldı. Ulusal ordu, stratejik öneme sahip Baidoa şehrinin kontrolünü ele aldı.
Bu gelişmenin ardından, Güneybatı eyaletinin lideri Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen görevinden ayrıldığını duyurdu. Uzun süredir görevde olan liderin istifasının, merkezi hükümetle yaşanan gerilimlerin ardından geldiği belirtildi.
Yetkililerin açıklamasında, "30 Mart 2026 itibarıyla görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.
Ordu güçlerinin şehre girmesiyle birlikte Baidoa’nın tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı. Ancak şehirdeki durumun sakin olmasına rağmen birçok kişinin bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
Bölgedeki bir yerel yetkili, "Şu an sakin ama şehir adeta boşalmış gibi görünüyor" sözleriyle durumu özetledi.
Ayrıca bazı yardım kuruluşlarının da olası çatışma riskine karşı faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.
Seçim tartışmaları ve güç mücadelesi
Yaşanan gelişmelerin, ülkedeki seçim tartışmaları ve merkezi yönetim ile bölgesel yönetimler arasındaki yetki anlaşmazlıklarıyla bağlantılı olduğu basına yansıdı.
Merkezi hükümetin, bölgedeki yönetim değişimini desteklediği ve halkı sakinliğe ve birliğe davet ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Hiçbir şekilde intikam ya da misillemeye izin verilmeyecek" denildi.