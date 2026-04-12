Rusya: Ukrayna Paskalya ateşkesinin ilk 16 saatinde yaklaşık 2 bin ihlal yaptı

Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'in Ortodokslar için kutsal öneme sahip Paskalya Bayramı döneminde ilan ettiği ateşkes, Kiev rejimi tarafından defalarca ihlal edildi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T10:16+0300
2026-04-12T10:48+0300
haberler
Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla dün 16:00'da başlayan Paskalya ateşkesinde bu sabah 08:00 itibarıyla Ukrayna ordusu tarafından 1971 ihlal yapıldığını duyurdu.Bakanlığa göre, ilan edilen Paskalya ateşkesine rağmen Ukrayna güçleri Dnipropetrovsk Bölgesi'ndeki Rus mevzilerine gece saatlerinde 3 saldırı düzenledi.Tüm saldırılar Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla püskürtüldü.Bu sırada Rus birlikleri Paskalya ateşkesine uymaya devam etti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının detayları🔴Rusya Başkomutanı'nın emri doğrultusunda, özel askeri harekat bölgesindeki tüm birlikler, 11 Nisan saat 16.00'dan itibaren ateşkes rejimine titizlikle uyuyor, daha önce ele geçirilen hat ve mevzilerde duruyor🔴Paskalya ateşkesine rağmen, Ukrayna ordusu gece boyunca Dnipropetrovsk Bölgesi'nin Gai ve Otradnoye yerleşim birimlerindeki Rus birliklerin mevzilerine Pokrovskoye köyünden 3 kez saldırdı, tüm saldırılar püskürtüldü🔴Düşmanın Sumi Bölgesi'ndeki Kondratovka, Novaya Seç ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Kaleniki yerleşim biriminde birliklerimizin mevzilerine doğru ilerleme yönündeki 4 girişimi akamete uğratıldı🔴Ukraynalı militanlar, Kursk ve Belgorod bölgelerine 2 İHA saldırısı düzenledi🔴Saldırı sonucunda, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu siviller yaralandı🔴Ukraynalı birlikler, Rusya'nın sınır bölgelerine ve birliklerimizin mevzilerine çok namlulu roketatar sistemleri, topçu silahları, tanklar ve havan toplarıyla 258 kez ateş açtı🔴FPV İHA'larla 1329 saldırısı gerçekleştirildi🔴67'si oktokopter tipi, 15'i ise uçak tipi İHA'larla olmak üzere toplam 375 mühimmat fırlatıldı1145 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildiRusya Savunma Bakanlığı, dün saat 16:00'da başlayan ateşkese kadar yürütülen silahlı faaliyetlerin bilançosunu da açıkladı:🔴1145 Ukrayna askeri öldürüldü🔴134 İHA vuruldu🔴1 füze kompleksi, 16 tank ve zırhlı araç, 15 top ve havan silahı, 89 askeri araç imha edildi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:16 12.04.2026 (güncellendi: 10:48 12.04.2026)
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
DÜNYA
00:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
