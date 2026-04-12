https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/rusya-ukrayna-paskalya-ateskesinin-ilk-16-saatinde-yaklasik-2-bin-ihlal-yapti-1104950361.html

Rusya: Ukrayna Paskalya ateşkesinin ilk 16 saatinde yaklaşık 2 bin ihlal yaptı

Rusya: Ukrayna Paskalya ateşkesinin ilk 16 saatinde yaklaşık 2 bin ihlal yaptı

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin'in Ortodokslar için kutsal öneme sahip Paskalya Bayramı döneminde ilan ettiği ateşkes, Kiev rejimi tarafından defalarca ihlal edildi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T10:16+0300

2026-04-12T10:16+0300

2026-04-12T10:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

vladimir putin

ukrayna

kiev

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

paskalya

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla dün 16:00'da başlayan Paskalya ateşkesinde bu sabah 08:00 itibarıyla Ukrayna ordusu tarafından 1971 ihlal yapıldığını duyurdu.Bakanlığa göre, ilan edilen Paskalya ateşkesine rağmen Ukrayna güçleri Dnipropetrovsk Bölgesi'ndeki Rus mevzilerine gece saatlerinde 3 saldırı düzenledi.Tüm saldırılar Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla püskürtüldü.Bu sırada Rus birlikleri Paskalya ateşkesine uymaya devam etti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının detayları🔴Rusya Başkomutanı'nın emri doğrultusunda, özel askeri harekat bölgesindeki tüm birlikler, 11 Nisan saat 16.00'dan itibaren ateşkes rejimine titizlikle uyuyor, daha önce ele geçirilen hat ve mevzilerde duruyor🔴Paskalya ateşkesine rağmen, Ukrayna ordusu gece boyunca Dnipropetrovsk Bölgesi'nin Gai ve Otradnoye yerleşim birimlerindeki Rus birliklerin mevzilerine Pokrovskoye köyünden 3 kez saldırdı, tüm saldırılar püskürtüldü🔴Düşmanın Sumi Bölgesi'ndeki Kondratovka, Novaya Seç ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Kaleniki yerleşim biriminde birliklerimizin mevzilerine doğru ilerleme yönündeki 4 girişimi akamete uğratıldı🔴Ukraynalı militanlar, Kursk ve Belgorod bölgelerine 2 İHA saldırısı düzenledi🔴Saldırı sonucunda, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu siviller yaralandı🔴Ukraynalı birlikler, Rusya'nın sınır bölgelerine ve birliklerimizin mevzilerine çok namlulu roketatar sistemleri, topçu silahları, tanklar ve havan toplarıyla 258 kez ateş açtı🔴FPV İHA'larla 1329 saldırısı gerçekleştirildi🔴67'si oktokopter tipi, 15'i ise uçak tipi İHA'larla olmak üzere toplam 375 mühimmat fırlatıldı1145 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildiRusya Savunma Bakanlığı, dün saat 16:00'da başlayan ateşkese kadar yürütülen silahlı faaliyetlerin bilançosunu da açıkladı:🔴1145 Ukrayna askeri öldürüldü🔴134 İHA vuruldu🔴1 füze kompleksi, 16 tank ve zırhlı araç, 15 top ve havan silahı, 89 askeri araç imha edildi

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, vladimir putin, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, paskalya, ateşkes