Rusya: Ukrayna Paskalya ateşkesinin ilk 16 saatinde yaklaşık 2 bin ihlal yaptı
10:16 12.04.2026 (güncellendi: 10:48 12.04.2026)
Rus lider Putin'in Ortodokslar için kutsal öneme sahip Paskalya Bayramı döneminde ilan ettiği ateşkes, Kiev rejimi tarafından defalarca ihlal edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla dün 16:00'da başlayan Paskalya ateşkesinde bu sabah 08:00 itibarıyla Ukrayna ordusu tarafından 1971 ihlal yapıldığını duyurdu.
Bakanlığa göre, ilan edilen Paskalya ateşkesine rağmen Ukrayna güçleri Dnipropetrovsk Bölgesi'ndeki Rus mevzilerine gece saatlerinde 3 saldırı düzenledi.
Tüm saldırılar Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla püskürtüldü.
Bu sırada Rus birlikleri Paskalya ateşkesine uymaya devam etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının detayları
🔴Rusya Başkomutanı'nın emri doğrultusunda, özel askeri harekat bölgesindeki tüm birlikler, 11 Nisan saat 16.00'dan itibaren ateşkes rejimine titizlikle uyuyor, daha önce ele geçirilen hat ve mevzilerde duruyor
🔴Paskalya ateşkesine rağmen, Ukrayna ordusu gece boyunca Dnipropetrovsk Bölgesi'nin Gai ve Otradnoye yerleşim birimlerindeki Rus birliklerin mevzilerine Pokrovskoye köyünden 3 kez saldırdı, tüm saldırılar püskürtüldü
🔴Düşmanın Sumi Bölgesi'ndeki Kondratovka, Novaya Seç ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Kaleniki yerleşim biriminde birliklerimizin mevzilerine doğru ilerleme yönündeki 4 girişimi akamete uğratıldı
🔴Ukraynalı militanlar, Kursk ve Belgorod bölgelerine 2 İHA saldırısı düzenledi
🔴Saldırı sonucunda, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu siviller yaralandı
🔴Ukraynalı birlikler, Rusya'nın sınır bölgelerine ve birliklerimizin mevzilerine çok namlulu roketatar sistemleri, topçu silahları, tanklar ve havan toplarıyla 258 kez ateş açtı
🔴FPV İHA'larla 1329 saldırısı gerçekleştirildi
🔴67'si oktokopter tipi, 15'i ise uçak tipi İHA'larla olmak üzere toplam 375 mühimmat fırlatıldı
1145 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 16:00'da başlayan ateşkese kadar yürütülen silahlı faaliyetlerin bilançosunu da açıkladı:
🔴1145 Ukrayna askeri öldürüldü
🔴134 İHA vuruldu
🔴1 füze kompleksi, 16 tank ve zırhlı araç, 15 top ve havan silahı, 89 askeri araç imha edildi
