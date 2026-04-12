Putin, Rusların Paskalya Bayramı'nı kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların ve tüm Rusya vatandaşlarının Paskalya Bayramı'nı kutladı. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T00:30+0300
vladimir putin
paskalya bayramı
tebrik mesajı
kremlin
rusya
ortodoks
hristiyan
vladimir putin, paskalya bayramı, tebrik mesajı, kremlin, rusya, ortodoks, hristiyan
00:30 12.04.2026
© SputnikRusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların ve tüm Rusya vatandaşlarının Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Ortodoks Hristiyanların ve tüm Rusya vatandaşlarının bayramını kutladı. Putin, bayramın birleştirici rolüne ve manevi değerlere vurgu yaptı.
Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan kutlama mesajında Putin, "Ortodoks Hristiyanları ve İsa'nın Kutsal Dirilişi'ni kutlayan tüm Rusya vatandaşlarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Rus lider, Paskalya Bayramı'nın milyonlarca insanın kalbini samimi bir sevinçle, yaşamın her şeye galip gelen gücüne, sevginin, iyiliğin ve adaletin zaferine olan inançla doldurduğunu belirtti.
Putin ayrıca bu kutlu bayramın, insanları asırların mirası olan gelenekler ile yüce manevi ve ahlaki değerler ile idealler etrafında birleştirdiğini vurguladı.
Kutsal Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
DÜNYA
Kutsal Ateş Moskova’ya ulaştırıldı: Binlerce kişi Paskalya ayini için toplandı
Dün, 23:18
