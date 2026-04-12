Putin, Rusların Paskalya Bayramı'nı kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların ve tüm Rusya vatandaşlarının Paskalya Bayramı'nı kutladı. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Ortodoks Hristiyanların ve tüm Rusya vatandaşlarının bayramını kutladı. Putin, bayramın birleştirici rolüne ve manevi değerlere vurgu yaptı.Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan kutlama mesajında Putin, "Ortodoks Hristiyanları ve İsa'nın Kutsal Dirilişi'ni kutlayan tüm Rusya vatandaşlarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.Rus lider, Paskalya Bayramı'nın milyonlarca insanın kalbini samimi bir sevinçle, yaşamın her şeye galip gelen gücüne, sevginin, iyiliğin ve adaletin zaferine olan inançla doldurduğunu belirtti.Putin ayrıca bu kutlu bayramın, insanları asırların mirası olan gelenekler ile yüce manevi ve ahlaki değerler ile idealler etrafında birleştirdiğini vurguladı.
