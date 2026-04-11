https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/kutsal-ates-moskovaya-ulastirildi-binlerce-kisi-paskalya-ayini-icin-toplandi-1104946417.html
Kutsal Ateş Moskova’ya ulaştırıldı: Binlerce kişi Paskalya ayini için toplandı
Kutsal Ateş Moskova’ya ulaştırıldı: Binlerce kişi Paskalya ayini için toplandı
Sputnik Türkiye
Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nden alınan Kutsal Ateş, Aziz Andrey Vakfı heyeti tarafından Moskova'ya ulaştırıldı. Ateş, bu gece düzenlenecek Paskalya ayini... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T23:18+0300
2026-04-11T23:18+0300
2026-04-11T23:18+0300
dünya
kutsal ateş
kudüs
kurtarıcı i̇sa katedrali
rus ortodoks kilisesi
moskova
kurtarıcı i̇sa katedrali
patrik kirill
i̇sa mesih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/17/1055799032_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_6594a794dd6ba28bf1091553ca127bc5.jpg
Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nden alınan Kutsal Ateş, Aziz Andrey Vakfı heyeti tarafından Moskova’ya ulaştırıldı. Vakıf yetkilileri, ateşin her yıl olduğu gibi bu gece düzenlenecek Paskalya ayini için Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ne götürüleceğini bildirdi. Binlerce kişi ibadet için tapınakta toplandı.Kutsal Ateş’in, Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı çeşitli eparşilerin temsilcilerine ve Moskova’daki 15 ayrı kiliseye de dağıtılacağı aktarıldı.Julian takvimine göre İsa’nın Dirilişi Bayramı’ndan (Paskalya) bir gün önce gerçekleşen Kutsal Ateş’in inişi, Ortodoks Hristiyanlar için büyük bir kutsal olay olarak kabul ediliyor. Ateş, İsa Mesih’in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirildiğine inanılan yerin üzerine inşa edilen Kutsal Kabir Kilisesi’nde ortaya çıkıyor. İnanca göre bu ateş, “Mesih’in Dirilişi’nin insan eli değmemiş ışığını” simgeliyor ve her yıl kutsal bir emanet olarak farklı ülkelere dağıtılıyor.Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde bu geceki Paskalya ayinini, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’in yönetmesi bekleniyor. Tapınakta binlerce kişi ayin başlamadan saatler önce yerlerini alırken, kilise çevresinde acil durum ekipleri hazır bekliyor, bölge güvenlik şeritleriyle çevrilmiş durumda.Hristiyanlığın en önemli bayramı olan Paskalya ya da İsa’nın Dirilişi Bayramı, bu yıl 12 Nisan’da kutlanıyor. İnananlar, bu bayramı geleneksel olarak gece ayinlerine katılarak kilisede karşılamaya özen gösteriyor.
kudüs
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/17/1055799032_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_0e4a24473f8edfb1363e65f2644595c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kutsal ateş, kudüs, kurtarıcı i̇sa katedrali, rus ortodoks kilisesi, moskova, kurtarıcı i̇sa katedrali, patrik kirill, i̇sa mesih
kutsal ateş, kudüs, kurtarıcı i̇sa katedrali, rus ortodoks kilisesi, moskova, kurtarıcı i̇sa katedrali, patrik kirill, i̇sa mesih
Kutsal Ateş Moskova’ya ulaştırıldı: Binlerce kişi Paskalya ayini için toplandı
Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nden alınan Kutsal Ateş, Aziz Andrey Vakfı heyeti tarafından Moskova’ya ulaştırıldı. Ateş, bu gece düzenlenecek Paskalya ayini için Kurtarıcı İsa Katedrali’ne götürülecek.
Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nden alınan Kutsal Ateş, Aziz Andrey Vakfı heyeti tarafından Moskova’ya ulaştırıldı. Vakıf yetkilileri, ateşin her yıl olduğu gibi bu gece düzenlenecek Paskalya ayini için Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ne götürüleceğini bildirdi. Binlerce kişi ibadet için tapınakta toplandı.
Kutsal Ateş’in, Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı çeşitli eparşilerin temsilcilerine ve Moskova’daki 15 ayrı kiliseye de dağıtılacağı aktarıldı.
Julian takvimine göre İsa’nın Dirilişi Bayramı’ndan (Paskalya) bir gün önce gerçekleşen Kutsal Ateş’in inişi, Ortodoks Hristiyanlar için büyük bir kutsal olay olarak kabul ediliyor. Ateş, İsa Mesih’in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirildiğine inanılan yerin üzerine inşa edilen Kutsal Kabir Kilisesi’nde ortaya çıkıyor. İnanca göre bu ateş, “Mesih’in Dirilişi’nin insan eli değmemiş ışığını” simgeliyor ve her yıl kutsal bir emanet olarak farklı ülkelere dağıtılıyor.
Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde bu geceki Paskalya ayinini, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’in yönetmesi bekleniyor. Tapınakta binlerce kişi ayin başlamadan saatler önce yerlerini alırken, kilise çevresinde acil durum ekipleri hazır bekliyor, bölge güvenlik şeritleriyle çevrilmiş durumda.
Hristiyanlığın en önemli bayramı olan Paskalya ya da İsa’nın Dirilişi Bayramı, bu yıl 12 Nisan’da kutlanıyor. İnananlar, bu bayramı geleneksel olarak gece ayinlerine katılarak kilisede karşılamaya özen gösteriyor.