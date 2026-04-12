Pezeşkiyan, Putin'e ilkeli duruşu nedeniyle teşekkür etti
2026-04-12T15:22+0300
2026-04-12T15:37+0300
15:22 12.04.2026 (güncellendi: 15:37 12.04.2026)
Putin ve Pezeşkiyan, Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerini de ele aldıkları telefon görüşmesi yaparak Ortadoğu'daki ve ikili ilişkilerdeki son durumu değerlendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gerilimin azalması konusundaki ilkeli duruşu nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Kremlin'in açıklamasına göre Putin ve Pezeşkiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ABD-İran müzakereleri sonrası telefonda görüşerek durum değerlendirmesi yaptı.

Kremlin'in açıklamasından öne çıkanlar:

🔴Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakereler hakkında bilgi verdi ve Rusya'nın ilkeli duruşuna minnettar olduğunu ifade etti

🔴Moskova'ya insani yardımları için teşekkür eden Pezeşkiyan, Rus halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı

🔴Putin, Rusya'nın İran etrafındaki çatışmanın siyasi-diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı

🔴Rus lider, kalıcı barışın tesisi için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da belirtti
