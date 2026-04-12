Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Harekat, Zelenskiy barış için gereken cesareti toplayana dek sürecek
Ukrayna'da olası barışla ilgili görüşlerini paylaşan Peskov, Zelenskiy'in bunun için gereken cesareti sergilemesi gerektiğinin altını çizdi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
Ukrayna'da olası barışla ilgili görüşlerini paylaşan Peskov, Zelenskiy'in bunun için gereken cesareti sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paskalya ateşkesinin ardından Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın Vladimir Zelenskiy Rusya'yla barış için gereken cesareti toplayana kadar devam edeceğini belirtti.

🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Paskalya ateşkesi Putin'den Ukrayna'ya yönelik insani bir jest

🔴Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kurtarmamız gereken yüzde 17-18'lik bir kısım kaldı; bu, idari sınırlara ulaşılması anlamına gelecek

🔴Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlıklar sadece 'sayılı kilometrelerden' ibaret

🔴Ukrayna müzakereleri zor ve yavaş ilerleyecek

🔴Rusya, ABD'nin Ukrayna müzakerelerine ara vermesini anlıyor

🔴Değişen gerçeklikler NATO'yu dönüşüme zorlayacak, ancak İttifak'ı gücü hafife alınmamalı

🔴NATO'nun çöküşünü olası görmüyoruz

🔴Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarını reddetmesi dar görüşlülük

🔴Rusya, arta kalan doğalgaz rezervleri olursa Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır
