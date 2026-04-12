Peskov: Harekat, Zelenskiy barış için gereken cesareti toplayana dek sürecek

Peskov: Harekat, Zelenskiy barış için gereken cesareti toplayana dek sürecek

Ukrayna'da olası barışla ilgili görüşlerini paylaşan Peskov, Zelenskiy'in bunun için gereken cesareti sergilemesi gerektiğinin altını çizdi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T13:58+0300

2026-04-12T13:58+0300

2026-04-12T13:58+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paskalya ateşkesinin ardından Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın Vladimir Zelenskiy Rusya'yla barış için gereken cesareti toplayana kadar devam edeceğini belirtti.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Paskalya ateşkesi Putin'den Ukrayna'ya yönelik insani bir jest🔴Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kurtarmamız gereken yüzde 17-18'lik bir kısım kaldı; bu, idari sınırlara ulaşılması anlamına gelecek🔴Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlıklar sadece 'sayılı kilometrelerden' ibaret 🔴Ukrayna müzakereleri zor ve yavaş ilerleyecek🔴Rusya, ABD'nin Ukrayna müzakerelerine ara vermesini anlıyor🔴Değişen gerçeklikler NATO'yu dönüşüme zorlayacak, ancak İttifak'ı gücü hafife alınmamalı🔴NATO'nun çöküşünü olası görmüyoruz🔴Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarını reddetmesi dar görüşlülük🔴Rusya, arta kalan doğalgaz rezervleri olursa Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır

ukrayna

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, donbass, nato, dmitriy peskov, paskalya, vladimir putin, rus ordusu