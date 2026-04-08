https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/netanyahu-2-haftalik-ateskes-lubnani-kapsamiyor-1104845350.html

Netanyahu: '2 haftalık ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T07:19+0300

dünya

lübnan

i̇srail

ortadoğu

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104658154_0:0:953:536_1920x0_80_0_0_f7e0ebe928ead3fed48e200e7d8c630e.jpg

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

