Eyfel kulesinden parça satışta: Tarihi merdiven açık artırmaya çıkıyor
Eyfel kulesinden parça satışta: Tarihi merdiven açık artırmaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ne ait orijinal merdiven parçası, açık artırmaya çıkarılıyor. 1889'dan kalan bu özel parçanın 150 bin avroya kadar alıcı bulması...
2026-04-10T16:19+0300
2026-04-10T16:19+0300
Paris’in en ikonik yapılarından Eyfel Kulesi’ne ait orijinal bir merdiven parçasının satışa sunulacağı aktarıldı.Açık artırmanın, 21 Mayıs’ta Paris’te Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu parçanın 120 bin ila 150 bin euro arasında bir fiyata ulaşmasının beklendiği ifade edildi.Yaklaşık 2.75 metre yüksekliğinde ve 14 basamaktan oluşan bu parçanın, geçmişte kulenin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağladığı kaydedildi.1889’dan günümüze uzanan parçaMerdivenin, kulenin 1889’daki açılışında ziyaretçilerin yukarı çıkmak için kullandığı orijinal yapı parçalarından biri olduğu belirtildi.1983 yılındaki yenileme çalışmaları sırasında bu merdivenlerin söküldüğü ve yerlerine asansör sistemlerinin kurulduğu aktarıldı.O dönemde çıkarılan yaklaşık 20 parçanın farklı koleksiyonlara ve müzelere dağıtıldığı ifade edildi.Daha önce rekor fiyata satıldıBenzer bir merdiven parçasının, 2016 yılında 523 bin 800 euroya satıldığı hatırlatıldı.Bu durumun, tarihi parçaya olan ilginin hala güçlü olduğunu gösterdiği aktarıldı.Satışa sunulan parçanın, koleksiyoncular için nadir ve dikkat çekici bir fırsat olduğu değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/antarktikanin-iki-ikonik-turu-icin-kirmizi-alarm-imparator-penguen-ve-kurklu-fok-baliginin-nesli-1104913069.html
avrupa, paris, eyfel kulesi, açık artırma, tarihi eser
avrupa, paris, eyfel kulesi, açık artırma, tarihi eser

Eyfel kulesinden parça satışta: Tarihi merdiven açık artırmaya çıkıyor

16:19 10.04.2026
© AP Photo / Francois MoriEyfel Kulesi
Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’ne ait orijinal merdiven parçası, açık artırmaya çıkarılıyor. 1889’dan kalan bu özel parçanın 150 bin avroya kadar alıcı bulması bekleniyor.
Paris’in en ikonik yapılarından Eyfel Kulesi’ne ait orijinal bir merdiven parçasının satışa sunulacağı aktarıldı.
Açık artırmanın, 21 Mayıs’ta Paris’te Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu parçanın 120 bin ila 150 bin euro arasında bir fiyata ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
Yaklaşık 2.75 metre yüksekliğinde ve 14 basamaktan oluşan bu parçanın, geçmişte kulenin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağladığı kaydedildi.

1889’dan günümüze uzanan parça

Merdivenin, kulenin 1889’daki açılışında ziyaretçilerin yukarı çıkmak için kullandığı orijinal yapı parçalarından biri olduğu belirtildi.
1983 yılındaki yenileme çalışmaları sırasında bu merdivenlerin söküldüğü ve yerlerine asansör sistemlerinin kurulduğu aktarıldı.
O dönemde çıkarılan yaklaşık 20 parçanın farklı koleksiyonlara ve müzelere dağıtıldığı ifade edildi.

Daha önce rekor fiyata satıldı

Benzer bir merdiven parçasının, 2016 yılında 523 bin 800 euroya satıldığı hatırlatıldı.
Bu durumun, tarihi parçaya olan ilginin hala güçlü olduğunu gösterdiği aktarıldı.
Satışa sunulan parçanın, koleksiyoncular için nadir ve dikkat çekici bir fırsat olduğu değerlendirildi.
İklim krizi iki ikonik türü vurdu: İmparator penguen ve kürklü fok “tehlikede” listesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
