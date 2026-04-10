https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/eyfel-kulesinden-parca-satista-tarihi-merdiven-acik-artirmaya-cikiyor-1104925866.html
Eyfel kulesinden parça satışta: Tarihi merdiven açık artırmaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ne ait orijinal merdiven parçası, açık artırmaya çıkarılıyor. 1889'dan kalan bu özel parçanın 150 bin avroya kadar alıcı bulması bekleniyor. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T16:19+0300
yaşam
avrupa
paris
eyfel kulesi
açık artırma
tarihi eser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044755060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2f4467e56f431c693e8a5d928c97658.jpg
Paris’in en ikonik yapılarından Eyfel Kulesi’ne ait orijinal bir merdiven parçasının satışa sunulacağı aktarıldı.Açık artırmanın, 21 Mayıs’ta Paris’te Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu parçanın 120 bin ila 150 bin euro arasında bir fiyata ulaşmasının beklendiği ifade edildi.Yaklaşık 2.75 metre yüksekliğinde ve 14 basamaktan oluşan bu parçanın, geçmişte kulenin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağladığı kaydedildi.1889’dan günümüze uzanan parçaMerdivenin, kulenin 1889’daki açılışında ziyaretçilerin yukarı çıkmak için kullandığı orijinal yapı parçalarından biri olduğu belirtildi.1983 yılındaki yenileme çalışmaları sırasında bu merdivenlerin söküldüğü ve yerlerine asansör sistemlerinin kurulduğu aktarıldı.O dönemde çıkarılan yaklaşık 20 parçanın farklı koleksiyonlara ve müzelere dağıtıldığı ifade edildi.Daha önce rekor fiyata satıldıBenzer bir merdiven parçasının, 2016 yılında 523 bin 800 euroya satıldığı hatırlatıldı.Bu durumun, tarihi parçaya olan ilginin hala güçlü olduğunu gösterdiği aktarıldı.Satışa sunulan parçanın, koleksiyoncular için nadir ve dikkat çekici bir fırsat olduğu değerlendirildi.
paris
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044755060_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29a61a84ceca5eaa75685a09a70c7ac2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
