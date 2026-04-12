ABD–İran görüşme maratonu anlaşma olmadan sonuçlandı

ABD–İran görüşme maratonu anlaşma olmadan sonuçlandı

ABD ve İran'ın 40 gün devam eden savaşa son vermek için bir araya geldiği Pakistan'daki müzakerelerin ilk turundan anlaşma kararı çıkmadı. 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T09:39+0300

2026-04-12T09:39+0300

2026-04-12T09:46+0300

ABD ve İran, İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren doğrudan görüşmelerin ardından bir barış anlaşmasına varamadı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yürütülen doğrudan barış görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Toplamda 21 saat süren yoğun mesainin ardından basına konuşan Vance, önemli görüşmeler yapılmasına rağmen bir mutabakata varılamadığını belirtti.Bu durumun ABD’den ziyade İran için bir kayıp olduğunu savunan Vance, heyetin anlaşma sağlanamadan ülkeye döneceğini ifade etti.Bekayi: İlk turda sonuç beklemek gerçekçi değilİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad’daki temasların ardından yaptığı değerlendirmede, mevcut güvensizlik ortamına dikkat çekti. 40 gün süren savaşın yarattığı şüphe ikliminde tek bir oturumdan sonuç beklemenin gerçekçi olmadığını ifade eden Bekayi, ABD ve İsrail’in son dokuz aydaki askeri girişimlerinin müzakereleri zorlaştırdığını belirtti. Sözcüye göre, bu kadar derin bir kuşku atmosferinde ilk görüşmeden anlaşma çıkmaması beklenen bir durumdu.📍Müzakerelerle ilgili şu an itibarıyla öne çıkanlar: 🟠İran devlet medyasına göre, ABD'nin çok fazla talepte bulunması bir anlaşmaya varılmasının önündeki ana engel oldu🟠Temel anlaşmazlık noktaları Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın uranyum zenginleştirme hakları ve diğer meseleler idi🟠ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah arayışında bulunmama veya geliştirmeme taahhüdü de dahil 'ABD'nin şartlarını kabul etmemeyi seçtiğini' söyledi🟠ABD'li müzakereciler, görüşmenin ardından 'final ve en iyi tekliflerini' sundu, Vance bu durumu 'iyi haber' olarak niteledi🟠İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, görüşmelerin '40 günlük bir savaşın ardından, güvensizlik ve şüphe ortamında' gerçekleştiğini, bu nedenle 'tek bir oturumda anlaşmaya varmanın asla beklenmemesi gerektiğini' vurguladı🟠Bir sonraki tura ilişkin henüz bir bilgi yok

i̇ran

i̇slamabad

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, i̇slamabad, pakistan, müzakere