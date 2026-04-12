Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/abdiran-gorusme-maratonu-anlasma-olmadan-sonuclandi-1104948810.html
ABD–İran görüşme maratonu anlaşma olmadan sonuçlandı
ABD–İran görüşme maratonu anlaşma olmadan sonuçlandı
Sputnik Türkiye
ABD ve İran'ın 40 gün devam eden savaşa son vermek için bir araya geldiği Pakistan'daki müzakerelerin ilk turundan anlaşma kararı çıkmadı.
2026-04-12T09:39+0300
2026-04-12T09:46+0300
dünya
abd
ortadoğu
i̇ran
i̇slamabad
pakistan
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104948796_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_7870ffc9f3278995d83573beab5c9131.jpg
ABD ve İran, İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren doğrudan görüşmelerin ardından bir barış anlaşmasına varamadı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yürütülen doğrudan barış görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Toplamda 21 saat süren yoğun mesainin ardından basına konuşan Vance, önemli görüşmeler yapılmasına rağmen bir mutabakata varılamadığını belirtti.Bu durumun ABD’den ziyade İran için bir kayıp olduğunu savunan Vance, heyetin anlaşma sağlanamadan ülkeye döneceğini ifade etti.Bekayi: İlk turda sonuç beklemek gerçekçi değilİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad’daki temasların ardından yaptığı değerlendirmede, mevcut güvensizlik ortamına dikkat çekti. 40 gün süren savaşın yarattığı şüphe ikliminde tek bir oturumdan sonuç beklemenin gerçekçi olmadığını ifade eden Bekayi, ABD ve İsrail’in son dokuz aydaki askeri girişimlerinin müzakereleri zorlaştırdığını belirtti. Sözcüye göre, bu kadar derin bir kuşku atmosferinde ilk görüşmeden anlaşma çıkmaması beklenen bir durumdu.📍Müzakerelerle ilgili şu an itibarıyla öne çıkanlar: 🟠İran devlet medyasına göre, ABD'nin çok fazla talepte bulunması bir anlaşmaya varılmasının önündeki ana engel oldu🟠Temel anlaşmazlık noktaları Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın uranyum zenginleştirme hakları ve diğer meseleler idi🟠ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah arayışında bulunmama veya geliştirmeme taahhüdü de dahil 'ABD'nin şartlarını kabul etmemeyi seçtiğini' söyledi🟠ABD'li müzakereciler, görüşmenin ardından 'final ve en iyi tekliflerini' sundu, Vance bu durumu 'iyi haber' olarak niteledi🟠İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, görüşmelerin '40 günlük bir savaşın ardından, güvensizlik ve şüphe ortamında' gerçekleştiğini, bu nedenle 'tek bir oturumda anlaşmaya varmanın asla beklenmemesi gerektiğini' vurguladı🟠Bir sonraki tura ilişkin henüz bir bilgi yok
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/iran-ve-abd-islamabadda-ucuncu-tur-gorusmelere-basladi-1104946566.html
i̇ran
i̇slamabad
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104948796_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e13686e600447b15f513dea19a477714.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, i̇ran, i̇slamabad, pakistan, müzakere
abd, ortadoğu, i̇ran, i̇slamabad, pakistan, müzakere

ABD–İran görüşme maratonu anlaşma olmadan sonuçlandı

09:39 12.04.2026 (güncellendi: 09:46 12.04.2026)
© AP Photo / Jacquelyn Martin — U.S. Vice President JD Vance, center, walks up a flight of stairs to meet with Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, Saturday, April 11, 2026, in Islamabad, for talks about Iran.
U.S. Vice President JD Vance, center, walks up a flight of stairs to meet with Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, Saturday, April 11, 2026, in Islamabad, for talks about Iran.
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Abone ol
ABD ve İran'ın 40 gün devam eden savaşa son vermek için bir araya geldiği Pakistan'daki müzakerelerin ilk turundan anlaşma kararı çıkmadı.
ABD ve İran, İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren doğrudan görüşmelerin ardından bir barış anlaşmasına varamadı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yürütülen doğrudan barış görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

Toplamda 21 saat süren yoğun mesainin ardından basına konuşan Vance, önemli görüşmeler yapılmasına rağmen bir mutabakata varılamadığını belirtti.

Bu durumun ABD’den ziyade İran için bir kayıp olduğunu savunan Vance, heyetin anlaşma sağlanamadan ülkeye döneceğini ifade etti.

Bekayi: İlk turda sonuç beklemek gerçekçi değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad’daki temasların ardından yaptığı değerlendirmede, mevcut güvensizlik ortamına dikkat çekti.

40 gün süren savaşın yarattığı şüphe ikliminde tek bir oturumdan sonuç beklemenin gerçekçi olmadığını ifade eden Bekayi, ABD ve İsrail’in son dokuz aydaki askeri girişimlerinin müzakereleri zorlaştırdığını belirtti.

Sözcüye göre, bu kadar derin bir kuşku atmosferinde ilk görüşmeden anlaşma çıkmaması beklenen bir durumdu.

📍Müzakerelerle ilgili şu an itibarıyla öne çıkanlar:
🟠İran devlet medyasına göre, ABD'nin çok fazla talepte bulunması bir anlaşmaya varılmasının önündeki ana engel oldu

🟠Temel anlaşmazlık noktaları Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın uranyum zenginleştirme hakları ve diğer meseleler idi

🟠ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah arayışında bulunmama veya geliştirmeme taahhüdü de dahil 'ABD'nin şartlarını kabul etmemeyi seçtiğini' söyledi

🟠ABD'li müzakereciler, görüşmenin ardından 'final ve en iyi tekliflerini' sundu, Vance bu durumu 'iyi haber' olarak niteledi

🟠İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, görüşmelerin '40 günlük bir savaşın ardından, güvensizlik ve şüphe ortamında' gerçekleştiğini, bu nedenle 'tek bir oturumda anlaşmaya varmanın asla beklenmemesi gerektiğini' vurguladı

🟠Bir sonraki tura ilişkin henüz bir bilgi yok
ABD-İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
DÜNYA
İran ve ABD, İslamabad’da üçüncü tur görüşmelere başladı
Dün, 23:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала