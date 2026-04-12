İran’dan rafineri açıklaması: Lavan tesisi 2 ayda yeniden kapasiteye yaklaşacak
Saldırılarda hasar gören Lavan Petrol Rafinerisi'nin, 2 ay içinde eski kapasitesinin yüzde 70-80'ine ulaşacağı ve kısa sürede yeniden faaliyete geçeceği... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T15:03+0300
ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Basra Körfezi'ndeki İran'a ait Lavan Adası'nda bulunan petrol rafinerisinin 2 ay içinde savaş öncesi kapasitesinin yüzde 70-80'ine ulaşacağı bildirildi.
İran basınına göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi İcra Direktörü Muhammed Sadık Azimifer, saldırılarda hasar gören Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Lavan Petrol Rafinerisi'nin 2 ay içerisinde savaştan önceki kapasitesinin yüzde 70-80'ine ulaşacağını belirten Azimifer, gelecek 10 gün içinde de tesisin yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.
Lavan Adası'nda bulunan Lavan Petrol Rafinerisi tesisi, İran ile ABD arasında varılan ateşkese rağmen 8 Nisan'da saldırıya uğramış ve rafineride patlama meydana gelmişti.
İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Rafineri, düşmanlar tarafından alçakça bir saldırıya maruz kaldı" ifadelerine yer verilmişti.