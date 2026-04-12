İran Meclis Başkanı: 'Karşı taraf İran heyetinin güvenini kazanmayı nihayetinde başaramadı'
İran Meclis Başkanı: 'Karşı taraf İran heyetinin güvenini kazanmayı nihayetinde başaramadı'
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu. Kalibaf "Önceki iki...
2026-04-12T13:30+0300
2026-04-12T13:30+0300
2026-04-12T13:30+0300
ABD ve İran'ın 40 gün devam eden savaşa son vermek için bir araya geldiği Pakistan'daki müzakerelerin ilk turundan anlaşma kararı çıkmadı. ABD ve İran, İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren doğrudan görüşmelerin ardından bir barış anlaşmasına varamadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yürütülen doğrudan barış görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını duyurarak Pakistan'dan ayrıldı."Önceki iki savaşın deneyimlerinden dolayı karşı tarafa güvenimiz yok" diyen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu:
i̇ran, pakistan, abd
İran Meclis Başkanı: 'Karşı taraf İran heyetinin güvenini kazanmayı nihayetinde başaramadı'
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu. Kalibaf "Önceki iki savaşın deneyimlerinden dolayı karşı tarafa güvenimiz yok" açıklamasını yaptı.
ABD ve İran'ın 40 gün devam eden savaşa son vermek için bir araya geldiği Pakistan'daki müzakerelerin ilk turundan anlaşma kararı çıkmadı. ABD ve İran, İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren doğrudan görüşmelerin ardından bir barış anlaşmasına varamadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yürütülen doğrudan barış görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını duyurarak Pakistan'dan ayrıldı.
"Önceki iki savaşın deneyimlerinden dolayı karşı tarafa güvenimiz yok" diyen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu:
"Müzakerelerden önce, iyi niyet ve gerekli iradeye sahip olduğumuzu vurguladım; ancak önceki iki savaş deneyimi nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok.
"Karşı taraf, bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanmayı nihayetinde başaramadı.”
"Amerika bizim mantık ve ilkelerimizi anladı ve şimdi, bizim güvenimizi kazanabileceğine dair karar vermesi mi gerekiyor"
İran, 90 milyon cana sahip tek bir bedendir. Sokaklara çıkarak evlatlarına destek olan ve iyi dilekleriyle bize eşlik eden kahraman İran milletinin tamamına teşekkür ediyorum. Bu yoğun 21 saatlik müzakerelerdeki çalışma arkadaşlarıma da ‘elinize sağlık’ diyorum. Yaşasın ve var olsun aziz İran!”