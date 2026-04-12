Galatasaray'ın eski yöneticisi Özdoğan'dan Okan Buruk ile ilgili dikkat çekici açıklama geldi
Galatasaraylı eski yönetici Prof. Dr. Ahmet Özdoğan'dan Teknik Direktör Okan Buruk ve takıma dair çarpıcı açıklamalar geldi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T12:29+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/-kayserispor---fenerbahce-maci-ardindan-tedesco-4-0lik-bir-galibiyet-almak-kolay-degil-1104948468.html
12:06 12.04.2026 (güncellendi: 12:29 12.04.2026)
Galatasaraylı eski yönetici Prof. Dr. Ahmet Özdoğan'dan Teknik Direktör Okan Buruk ve takıma dair çarpıcı açıklamalar geldi.
Galatasaraylı eski yönetici ve başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Özgür Sancar’ın youtube kanalına yaptığı açıklamalarda “hakem hataları olmadan Galatasaray'ı durduramazsınız..." ifadelerini kullandı.
Özdoğan programda şunları kaydetti:
"Ben yönetimin (Okan Buruk’la) devam etmeyeceği yönünde bir tahmin söyleyeyim."
"Yüzde yüz bir somut verim yok ama gördüğüm Okan Buruk'la Galatasaray'ın pek devam etmeyeceği yönünde. Ben olsam ben de devam etmem."
"Yorgunluk ve bir kanıksama var gibi geliyor çünkü bazı maçlarda, Okan Buruk'un o maçlara iyi hazırlanmadığını görüyorum. Yani ilk senesindeki gibi performans göstermiyor. Bu bana çok anlamlı geliyor yani maç seçerek hazırlanıyor gibi geliyor bana. Bu da beni çok rahatsız ediyor."
"Bende size çok açık söylüyorum, hakem hataları olmadan Galatasaray'ı durduramazsınız...
Türk futbolu bu federasyonla gitmez. Bu federasyonu değiştirmek lazım...
Galatasaray bütün yayınlarından çekilmelidir...
Bizim maçımızı vermesinler. Bakalım o dekoderleri nasıl satacaklar?”
Özdoğan, mayıs ayında "kesin olarak aday olmayacağını" ve Dursun Özbek’e destek vermek gerektiğini dile getirdi.