Elon Musk’tan Covid-19 aşısı çıkışı: 'Ölüyormuşum gibi hissettim'
Elon Musk'tan Covid-19 aşısı çıkışı: 'Ölüyormuşum gibi hissettim'
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından Covid-19 aşılarıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Musk, ikinci doz... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T21:34+0300
2026-04-12T21:34+0300
Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kullanıcının Covid-19 aşılarıyla ilgili görüşüne yanıt verdi.Musk, "Aşı dozu açıkça çok yüksekti ve çok fazla kez uygulandı. Aşı öncesinde Wuhan virüsünü geçirmiştim ve bu sıradan bir soğuk algınlığı/grip gibiydi. Kötüydü ama çok ciddi değildi. Ancak ikinci aşı dozum neredeyse beni hastaneye götürüyordu. Ölüyormuşum gibi hissettim" ifadelerini kullandı.Sosyal medyada Musk'ın açıklamaları geniş yankı uyandırırken, farklı görüşlerden tepkiler de geldi.
elon musk, abd, almanya federal meclisi, abd, covid-19, covid-19 aşısı bilgilendirme platformu, astrazeneca
elon musk, abd, almanya federal meclisi, abd, covid-19, covid-19 aşısı bilgilendirme platformu, astrazeneca

Elon Musk’tan Covid-19 aşısı çıkışı: 'Ölüyormuşum gibi hissettim'

© AP Photo / Ludovic Marin
ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından Covid-19 aşılarıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Musk, ikinci doz aşı olduğu dönemde 'ölüyormuş gibi hissettiğini' ifade etti.
Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kullanıcının Covid-19 aşılarıyla ilgili görüşüne yanıt verdi.
Musk, “Aşı dozu açıkça çok yüksekti ve çok fazla kez uygulandı. Aşı öncesinde Wuhan virüsünü geçirmiştim ve bu sıradan bir soğuk algınlığı/grip gibiydi. Kötüydü ama çok ciddi değildi. Ancak ikinci aşı dozum neredeyse beni hastaneye götürüyordu. Ölüyormuşum gibi hissettim” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada Musk’ın açıklamaları geniş yankı uyandırırken, farklı görüşlerden tepkiler de geldi.
