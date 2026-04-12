https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/bungalov-cetesi-cokertildi-210-milyonluk-vurgunda-9-supheli-tutuklandi-1104954094.html
Bungalov çetesi çökertildi: 210 milyonluk vurgunda 9 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır merkezli 8 ilde, sahte site ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T14:12+0300
türki̇ye
diyarbakır
bungalov
bungalov dolandırıcılığı
sahte
site
internet siteleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070533955_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fd92b90ffd62b0d1036aa00882bb63bb.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/yikimlar-1-ay-icerisinde-baslayacak-tarlalarda-bungalov-ve-bag-evlerine-yasak--1104765623.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070533955_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_38a413b81271b826db7781f34515fe18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Diyarbakır merkezli 8 ilde, sahte site ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 210 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Zonguldak ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sahte site ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 210 milyon 58 bin 259 liralık hareket tespit edildi.