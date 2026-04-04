https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/yikimlar-1-ay-icerisinde-baslayacak-tarlalarda-bungalov-ve-bag-evlerine-yasak--1104765623.html

Yıkımlar 1 ay içerisinde başlayacak: Tarlalarda bungalov ve bağ evlerine yasak

Sputnik Türkiye

Tarım arazileri üzerine yapılacak yapılar yeniden düzenlendi. Buna göre bağ evi ve bungalov yapımı için kurul izni gerekecek, kaçak yapılanlar ise bir ay... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T11:58+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

tarım arazisi

bungalov

kaçak yapılar

kaçak yapılaşma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096398421_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cd835567cfcf3e2d66bd221680e76128.jpg

Türkiye'nin toprak ve arazi varlığının belirlenmesi ile bu varlığın kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Düzenlemeye göre, bungalov ve bağ evi için kurul izni gerekecek, kaçak yapılar yıkılacak, tarlalar eski haline getirilecek. Yıkım kararı olan yapıların 1 ay içinde yıkılması gerekiyor. Mevcut yapılar için de izin başvurusu yapılacak.Tarım arazisi üzerindeki yapılar için karar verildiResmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik'e göre tarım arazilerinde sayıları sürekli artan bağ evi, konteyner evler ve bungalov gibi yapılan için yıkım başlayacak. Bu yapılar hemen yıkılacak, verilen sürede yıkılmazsa suç duyurusunda bulunulacak, devlet yıkımı yaparsa masrafını tahsil edecek. Zeytinliklere bina veya başka tesis yapımı da yeniden düzenlendi. Üzerinde dönüm başına 28 ile 55 adet zeytin olan arazi dikili tarim arazisi olarak kabul edildi.Yönetmelikte, tarım arazilerine yapılacak her türlü yapı için izin vermek üzere yeni bir kurul oluşturulması, mevcut yasalara aykırı yapıların valilikler tarafından yıkılması ve bu yıkım ücretinin belediyelerin bütçesinden kesilmesine yönelik maddeler dikkat çekiyor.Hangi şartlarda izin verilecekNTV'nin haberine göre, bağ evi için en az 5 dönüm arazi gerekecek ve 30 metrekareden büyük yapıya izin verilmeyecek. 30 metrekare tabanlı iki katlı bina inşa etmek mümkün olacak. Bir parselde sadece 1 ev yapılabilecek. Bir aile aynı bölgede sadece bir adet bağ evi yapabilecek. Dikili arazide 30 metrakare bina için ise 1 dönüm yeterli olacak.1 ay içerisinde yıkılacakYönetmeliği göre, yıkım kararı olan yapıların yıkımına bir ay içinde başlanacak, belediyeler yıkmazsa Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıktırılacak, yıkım masrafları ise belediyelerden kesilecek. Yönetmelik, tarla gibi, tarım arazileriyle, üzerinde ağaç bulunan arazilerin kullanım koşullarını yeniden tanımladı. Tarım arazilerine yapılacak her türlü yapılar için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek.Toprak Korumu Kurulu oluşturulacakYönetmeliğe göre, “toprak koruma kurulu” adı altında yeni bir yapı oluşturulacak.Bağ evi, “Tarımsal faaliyetin yapılması için ihtiyaç duyulan ve tarımsal üretimi artırıcı etkisi olan, doğal yapıyı bozmayacak şekilde inşa edilen yapı” olarak tanımlandı.Yönetmeliğe göre, dikili tarım arazisi vasfı kazanan araziler ile Bakanlık birimleri tarafından sınıfı dikili tarım arazisi olarak tespit edilen arazinin ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin ekonomik ömrü tamamlanmadan toprak, topoğrafik özellikler, verim, doğal afet, hastalık veya diğer mücbir sebepler dışında beş yıl süre ile sınıfı değiştirilemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/tarim-arazilerinde-hobi-bahceleri-ve-kacak-yapilar-icin-yeni-donem-100-bin-tl-ceza-uygulanacak-1104207323.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

