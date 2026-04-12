Ankara dahil iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağış: 13 il için sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu, Karadeniz'in orta ve doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğu yağışlı... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
09:11 12.04.2026
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu, Karadeniz'in orta ve doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğu yağışlı. Yağışlar sağanak halinde beklenirken yüksek yerlerde kar yağışı etkili olacak. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile yer yer İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu'da 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR - 11°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Konya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; bölgenin doğusunda (Iğdır ve Van hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 2°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
VAN - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP - 14°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT - 12°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 14°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
