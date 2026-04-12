https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/ankara-dahil--ic-ve-dogu-bolgelerde-karla-karisik-yagis-13-il-icin-sari-kodlu-saganak-ve-kar-yagisi-1104946872.html

Ankara dahil iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağış: 13 il için sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu, Karadeniz'in orta ve doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğu yağışlı...

2026-04-12T09:11+0300

yaşam

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104786207_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_e7d1f7737b50989fe9128e02cf3b3219.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile yer yer İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu'da 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı ve çok bulutluEDİRNE - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıİSTANBUL - 14°C - Parçalı ve çok bulutluSAKARYA - 16°C - Parçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR - 11°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ - 18°C - Parçalı ve az bulutluİZMİR - 19°C - Parçalı ve az bulutluMUĞLA - 19°C - Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutluBURDUR - 15°C - Parçalı ve çok bulutluHATAY - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıADANA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Konya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR - 12°C - Parçalı ve çok bulutluKAYSERİ - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU - 11°C - Parçalı ve çok bulutluDÜZCE - 15°C - Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK - 11°C - Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıRİZE - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; bölgenin doğusunda (Iğdır ve Van hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 2°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıVAN - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP - 14°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT - 12°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA - 14°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

