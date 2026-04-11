Sputnik Türkiye, 19.10.2024
Kütahya Simav’da 4,8 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde hissedildi
Kütahya’nın Simav ilçesi, peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. İlk olarak 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgede bir sarsıntı daha... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T17:45+0300
2026-04-11T18:20+0300
Kütahya Simav’da 4,8 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde hissedildi

17:45 11.04.2026 (güncellendi: 18:20 11.04.2026)
Kütahya’nın Simav ilçesi, peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. İlk olarak 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgede bir sarsıntı daha kaydedildi.
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 17:31'de yerin yaklaşık 9,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssünün Simav olduğu belirlendi.

Sarsıntı çevre illerde hissedildi

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Bugün, Simav ilçemiz Yemişli köyünde saat 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

İkinci kez sallandı

AFAD, Simav’da saat 17.42’de 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleştiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 11,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Azerbaycan kıyılarında 2 günde i̇kinci deprem: Hazar Denizi'nde sarsıntılar sürüyor
8 Nisan, 12:49
