https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/yunanistandan-isin-karacaya-giris-yasagi-izmir-marsi-soyledigi-icin-ulkeye-alinmadi-1104939470.html
Yunanistan’dan Işın Karaca’ya giriş yasağı: İzmir Marşı söylediği için ülkeye alınmadı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan'a girişine izin verilmediğini açıkladı. 2024'te Gümülcine'de İzmir Marşı'nı söyleyip "Ne mutlu Türk'üm diyene" dediği...
2026-04-11T13:20+0300
işın karaca
gümülcine
türkiye
yaşam
i̇zmir marşı
yunanistan
yunan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104939595_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_b773562dda3259028eddbd14a71506eb.png
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’a girişinin reddedildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Karaca, Atina’da bulunduğu sırada ülkeye alınmadığını ve saatlerce bekletildikten sonra sınır dışı edilme kararıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.Gerekçe: İzmir Marşı ve sözleriKaraca, kendisine sunulan resmi belgeleri paylaşarak, kararın gerekçesinin 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı “Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadesi olduğunu belirtti.Sanatçı, bu durumun Yunan makamları tarafından “milli mesele” olarak değerlendirildiğini aktardı.Ailesi geçti, kendisi deport edildiYaşanan süreçte dikkat çeken bir diğer detay ise Karaca’nın ailesinin ülkeye giriş yapabilmesi oldu. Karaca, eşi ve kızının Yunanistan’a girişine izin verildiğini, ancak kendisinin sınır dışı edildiğini söyledi.Sanatçı, yaşadığı durumu şu sözlerle dile getirdi:“Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Saatlerdir buradayız. Bir bardak su veren yok. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.”“Turist olarak geldik, bu muameleyi gördük”Karaca, turist olarak gittikleri bir ülkede bu şekilde bir uygulamayla karşılaşmalarına tepki gösterdi. Saatler süren bekleyiş sırasında temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını belirten sanatçı, yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak eleştirilerini dile getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104939595_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_a212225fa2465375d3cf18096177849c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
