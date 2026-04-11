Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/yunanistandan-isin-karacaya-giris-yasagi-izmir-marsi-soyledigi-icin-ulkeye-alinmadi-1104939470.html
Yunanistan’dan Işın Karaca’ya giriş yasağı: İzmir Marşı söylediği için ülkeye alınmadı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan'a girişine izin verilmediğini açıkladı. 2024'te Gümülcine'de İzmir Marşı'nı söyleyip "Ne mutlu Türk'üm diyene" dediği...
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104939595_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_a212225fa2465375d3cf18096177849c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:20 11.04.2026
© Fotoğrafışın karaca
ışın karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’a girişine izin verilmediğini açıkladı. 2024’te Gümülcine’de İzmir Marşı’nı söyleyip “Ne mutlu Türk’üm diyene” dediği gerekçesiyle ülkeye alınmadığını belirten Karaca, Atina’da saatlerce bekletildikten sonra deport edildiğini duyurdu.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’a girişinin reddedildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Karaca, Atina’da bulunduğu sırada ülkeye alınmadığını ve saatlerce bekletildikten sonra sınır dışı edilme kararıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Gerekçe: İzmir Marşı ve sözleri

Karaca, kendisine sunulan resmi belgeleri paylaşarak, kararın gerekçesinin 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı “Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadesi olduğunu belirtti.
Sanatçı, bu durumun Yunan makamları tarafından “milli mesele” olarak değerlendirildiğini aktardı.

Ailesi geçti, kendisi deport edildi

Yaşanan süreçte dikkat çeken bir diğer detay ise Karaca’nın ailesinin ülkeye giriş yapabilmesi oldu. Karaca, eşi ve kızının Yunanistan’a girişine izin verildiğini, ancak kendisinin sınır dışı edildiğini söyledi.
Sanatçı, yaşadığı durumu şu sözlerle dile getirdi:
Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Saatlerdir buradayız. Bir bardak su veren yok. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.

“Turist olarak geldik, bu muameleyi gördük”

Karaca, turist olarak gittikleri bir ülkede bu şekilde bir uygulamayla karşılaşmalarına tepki gösterdi. Saatler süren bekleyiş sırasında temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını belirten sanatçı, yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak eleştirilerini dile getirdi.
YAŞAM
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала