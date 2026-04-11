Yunanistan’dan Işın Karaca’ya giriş yasağı: İzmir Marşı söylediği için ülkeye alınmadı

Yunanistan’dan Işın Karaca’ya giriş yasağı: İzmir Marşı söylediği için ülkeye alınmadı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’a girişine izin verilmediğini açıkladı. 2024’te Gümülcine’de İzmir Marşı’nı söyleyip “Ne mutlu Türk’üm diyene” dediği... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T13:20+0300

2026-04-11T13:20+0300

2026-04-11T13:20+0300

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’a girişinin reddedildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Karaca, Atina’da bulunduğu sırada ülkeye alınmadığını ve saatlerce bekletildikten sonra sınır dışı edilme kararıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.Gerekçe: İzmir Marşı ve sözleriKaraca, kendisine sunulan resmi belgeleri paylaşarak, kararın gerekçesinin 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı “Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadesi olduğunu belirtti.Sanatçı, bu durumun Yunan makamları tarafından “milli mesele” olarak değerlendirildiğini aktardı.Ailesi geçti, kendisi deport edildiYaşanan süreçte dikkat çeken bir diğer detay ise Karaca’nın ailesinin ülkeye giriş yapabilmesi oldu. Karaca, eşi ve kızının Yunanistan’a girişine izin verildiğini, ancak kendisinin sınır dışı edildiğini söyledi.Sanatçı, yaşadığı durumu şu sözlerle dile getirdi:“Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Saatlerdir buradayız. Bir bardak su veren yok. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.”“Turist olarak geldik, bu muameleyi gördük”Karaca, turist olarak gittikleri bir ülkede bu şekilde bir uygulamayla karşılaşmalarına tepki gösterdi. Saatler süren bekleyiş sırasında temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını belirten sanatçı, yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak eleştirilerini dile getirdi.

gümülcine

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işın karaca, gümülcine, türkiye, i̇zmir marşı, yunanistan, yunan