İran ve ABD, İslamabad’da üçüncü tur görüşmelere başladı
İran ve ABD, İslamabad’da üçüncü tur görüşmelere başladı
İran ve ABD heyetleri’nin Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğunda İslamabad’da üçüncü tur istişare görüşmelerine başladığı bildirildi. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T23:44+0300
2026-04-11T23:44+0300
2026-04-11T23:44+0300
dünya
i̇ran
abd
pakistan
i̇slamabad
görüşme
müzakere
abbas arakçi
donald trump
steve witkoff
İran ve ABD heyetleri, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da üçüncü tur görüşmelere başladı. İran haber ajansı Tasnim’in bildirdiğine göre, bu turda Pakistanlı yetkililer arabulucu olarak yer alıyor.Haberde, “Birkaç dakika önce İran ve ABD müzakere heyetleri, Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğuyla yeni tur istişare görüşmelerine başladı” ifadelerine yer verildi.İran heyetine, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati yer alıyor.ABD heyetine ise ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance başkanlık ediyor. Heyette, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner bulunuyor.
i̇ran
pakistan
i̇slamabad
i̇ran, abd, pakistan, i̇slamabad, görüşme, müzakere, abbas arakçi, donald trump, steve witkoff, tasnim
i̇ran, abd, pakistan, i̇slamabad, görüşme, müzakere, abbas arakçi, donald trump, steve witkoff, tasnim
İran ve ABD, İslamabad’da üçüncü tur görüşmelere başladı
İran ve ABD heyetleri’nin Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğunda İslamabad’da üçüncü tur istişare görüşmelerine başladığı bildirildi.
İran ve ABD heyetleri, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da üçüncü tur görüşmelere başladı. İran haber ajansı Tasnim’in bildirdiğine göre, bu turda Pakistanlı yetkililer arabulucu olarak yer alıyor.
Haberde, “Birkaç dakika önce İran ve ABD müzakere heyetleri, Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğuyla yeni tur istişare görüşmelerine başladı” ifadelerine yer verildi.
İran heyetine, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati yer alıyor.
ABD heyetine ise ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance başkanlık ediyor. Heyette, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner bulunuyor.