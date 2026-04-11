İran ve ABD, İslamabad’da üçüncü tur görüşmelere başladı

İran ve ABD heyetleri’nin Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğunda İslamabad’da üçüncü tur istişare görüşmelerine başladığı bildirildi. 11.04.2026, Sputnik Türkiye

İran ve ABD heyetleri, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da üçüncü tur görüşmelere başladı. İran haber ajansı Tasnim’in bildirdiğine göre, bu turda Pakistanlı yetkililer arabulucu olarak yer alıyor.Haberde, “Birkaç dakika önce İran ve ABD müzakere heyetleri, Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğuyla yeni tur istişare görüşmelerine başladı” ifadelerine yer verildi.İran heyetine, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati yer alıyor.ABD heyetine ise ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance başkanlık ediyor. Heyette, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/pezeskiyan-iran-heyeti-pakistanda-ulusal-cikarlari-kararlilikla-savunuyor-1104943904.html

