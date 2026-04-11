Zaharova’dan Johnson’a sert tepki: ‘Cesetler üzerinden PR’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Zaporojye yönündeki Ukrayna mevzilerini ziyaretini "kemikler... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T19:36+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye yönündeki mevzilerine yaptığı ziyareti sert sözlerle eleştirdi.
Johnson, Daily Mail gazetesi için kaleme aldığı makalede, Zaporojye hattında, Gulyaypole yakınlarında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 65. Tugayı’nın mevzilerini gizlice ziyaret ettiğini açıklamış, yazıda cephedeki izlenimlerine yer vermişti.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Johnson’ın bu ziyaretini “yine kemikler üzerinde yapılan bir PR çalışması” olarak nitelendirdi. Zaharova, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Şer güçlerinin karanlık yüzünün neye benzediğini gösterdiği için Boris Johnson’a teşekkürler; bunu ondan daha iyi kimse yapamazdı. Yarattığı imajda alçaklığın, kalleşliğin ve onursuzluğun tüm iğrençliği ve pisliği var. Zerre kadar sevgi yok. Sadece cesetler üzerinden yapılan bir 'PR' daha. İngiliz parası, silahları ve nefreti çok sayıda insanı öldürdü. Johnson, müzakere sürecinin iptal edilmesi ve çatışmanın tırmandırılması sürecine bizzat katıldı. Suç mahalline geri dönen bir cani.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin ABD’nin tutumunu önemsediklerini belirtmiş, ancak Avrupa’nın, Alaska’nın Anchorage kentinde varılan mutabakata dayalı Washington çizgisini değiştirmeye dönük girişimlerini de dikkatle izlediklerini ifade etmişti.