Starmer ve Trump görüştü: 'Çözüm bulma sürecinin bir sonraki aşamasına geçildi'
Starmer ve Trump görüştü: 'Çözüm bulma sürecinin bir sonraki aşamasına geçildi'
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması sürecini telefonda... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T04:39+0300
2026-04-10T04:39+0300
dünya
abd
keir starmer
donald trump
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkes ve Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu değerlendirdi.Starmer, görüşmede Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının zorunluluğuna vurgu yaparak, bu konuda Körfez ülkelerinin liderleri ve bölgedeki askeri yetkililerle yürüttüğü temaslar hakkında bilgi verdi. Ayrıca İngiltere’nin, uygulanabilir bir plan üzerinde uzlaşma sağlamak amacıyla uluslararası ortakları bir araya getirme çabalarını aktardı.İki lider, ateşkesin halihazırda yürürlükte olduğu, Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda mutabakat sağlandığı ve artık kalıcı çözüm için sürecin bir sonraki aşamasına geçildiği konusunda görüş birliğine vardı.
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
abd, keir starmer, donald trump, hürmüz boğazı, abd, i̇ran
abd, keir starmer, donald trump, hürmüz boğazı, abd, i̇ran

Starmer ve Trump görüştü: 'Çözüm bulma sürecinin bir sonraki aşamasına geçildi'

04:39 10.04.2026
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması sürecini telefonda ele aldı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkes ve Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu değerlendirdi.
Starmer, görüşmede Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının zorunluluğuna vurgu yaparak, bu konuda Körfez ülkelerinin liderleri ve bölgedeki askeri yetkililerle yürüttüğü temaslar hakkında bilgi verdi. Ayrıca İngiltere’nin, uygulanabilir bir plan üzerinde uzlaşma sağlamak amacıyla uluslararası ortakları bir araya getirme çabalarını aktardı.
İki lider, ateşkesin halihazırda yürürlükte olduğu, Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda mutabakat sağlandığı ve artık kalıcı çözüm için sürecin bir sonraki aşamasına geçildiği konusunda görüş birliğine vardı.
