Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T12:33+0300
2026-04-11T12:33+0300
2026-04-11T12:34+0300
Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evinde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Cindoruk’un durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındığı öğrenilmişti.Türk siyasetinde derin izler bıraktıUzun yıllar aktif siyasetin içinde yer alan Cindoruk, özellikle TBMM Başkanlığı görevi ile Türkiye siyasi tarihinde önemli bir rol üstlendi. Hukukçu kimliği ve parlamenter sistem içerisindeki etkili konumuyla tanınan Cindoruk, farklı dönemlerde kritik siyasi süreçlerde görev aldı.
türkiye, tbmm başkanlığı, hüsamettin cindoruk, hayatını kaybetti
türkiye, tbmm başkanlığı, hüsamettin cindoruk, hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:33 11.04.2026 (güncellendi: 12:34 11.04.2026)
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evinde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Cindoruk’un durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındığı öğrenilmişti.
Türk siyasetinde derin izler bıraktı
Uzun yıllar aktif siyasetin içinde yer alan Cindoruk, özellikle TBMM Başkanlığı görevi ile Türkiye siyasi tarihinde önemli bir rol üstlendi. Hukukçu kimliği ve parlamenter sistem içerisindeki etkili konumuyla tanınan Cindoruk, farklı dönemlerde kritik siyasi süreçlerde görev aldı.