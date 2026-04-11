Yoğun bakıma alınmıştı: İbrahim Tatlıses'in son hali ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, hastanede tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti. Yayman, Tatlıses’in moralinin iyi olduğunu ve... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T00:41+0300
7 Nisan’da yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alınmıştı.Genel durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu aktarılan Tatlıses'i, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ziyaret etti. Yayman'ı 'Mektebin Bacaları' isimli türküyü söyleyerek karşılayan İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunu sordu.Ziyaretin ardından Tatlıses'in doktoru, safra kesesi iltihabı nedeniyle ünlü sanatçının yakında ameliyat olacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, hastanede tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti. Yayman, Tatlıses’in moralinin iyi olduğunu ve ziyaret sırasında türkü söylediğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da selamlarını ilettiklerini ifade etti.
